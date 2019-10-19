韓國瑜前進台南 綠營反撲批莫騙選票

（中央社記者張榮祥台南19日電）中國國民黨提名總統參選人韓國瑜昨晚前進被視為綠營票倉的台南，開疆闢土。包括台南市議會民進黨團、基進黨等綠營今天也全力反撲，不歡迎韓國瑜到台南騙選票。

韓國瑜全台造勢，昨晚抵達台南，深入山區龍崎區後，今天一整天都在台南，行程滿檔，白天上香拜廟、和青年座談，晚間預定在南區水萍塭公園和前總統馬英九、國民黨主席吳敦義合體拉抬聲勢。

韓國瑜在台南的大動作，引來綠營和反韓人士的回擊；今天一早，位於南區金華路二段的水萍塭公園內的流動廁所、圓形階梯被發現貼上寫著「尋人啟事」的韓國瑜大頭照。水萍塭公園是韓國瑜在台南造勢主場，造勢活動下午2時登場，被貼上「尋人啟事」大頭照，挑釁意味濃厚，工作人員隨即撕除清理。

民進黨立委郭國文等人上午召開記者會，痛批韓國瑜不要到台南騙選票。他說，韓國瑜過去承諾幫雲嘉農產找通路，如今「放韓假」，卻沒有兌現任何承諾，韓國瑜必須對台南農民的期待負責。

南市議會民進黨團與小英台南競選總部則將於下午2時舉行「如影隨形、拒絕詐騙」記者會，將由高雄市議員康裕成率領的「高雄韓流痛苦經驗團」，以具體事證說明落跑市長韓國瑜政策詐騙、拒絕監督、荒廢市政的事跡。

另外，台灣基進台南黨部下午將於韓國瑜在安平區青年座談會場外，以「請假百日扮庶民，市政停擺苦市民」為主軸的快閃活動，諷韓「環島扮庶民」，「台南不歡迎」。台灣基進高雄黨部主委李欣翰等人將以高雄在地人觀點告訴台南選民，韓在高雄政績有哪些跳票，民眾是否還要相信「韓術詐騙」？（編輯：黃世雅）1081019