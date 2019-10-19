柯文哲自焚說惹議 北市府：關懷弱勢不變

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長柯文哲發表「自殺拜託去河濱公園，不要在公寓裡面自焚」、「自殺拜託吃安眠藥」等爭議言論，北市府今天聲明，柯文哲對關懷弱勢不變，過去5年的施政也都經得起檢驗。

柯文哲日前在「打臉名嘴」活動中談及輕生相關議題，脫口「不要在公寓自焚好不好、搞得大家烏煙瘴氣」、「拜託你吃安眠藥，不要用自焚的」、「要自焚拜託你去河濱公園自焚好不好」等爭議言論，引發外界批評。

柯文哲昨天接受媒體聯訪時解釋，受訪當時是說明有些自殺方式會造成社會不安，如台北有好幾起火災是有人自焚引起，反而造成社會安全問題。

台灣精神醫學會、台灣自殺防治學會、台灣憂鬱症防治協會今天上午聯合發表聲明指出，要從關懷生命角度出發，期待各級首長以嚴謹科學精神、溫暖人道關懷，共同投入自殺防治工作，營造不責難氣氛。

台北市政府副發言人戴于文回應，柯文哲是強調「關心別人也是保護自己」核心概念，對關懷社會弱勢族群也從未改變，過去5年的施政也都經得起檢驗。

戴于文指出，市府近年來整合社政、衛政、警政及民政資源，積極在社區內推動「簡易助人技巧」，在社區內主動開口關心，安靜、耐心傾聽需求，並且協助資源連結，期盼營造社區網絡互助的支持系統。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081019

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