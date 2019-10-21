提點子平台選前60天暫停提案 立委喊刪國發會預算

（中央社記者郭建伸台北21日電）國發會的公共政策網路參與平台提點子將於選前60天暫停民眾提案，引發立委關注。國發會主委陳美伶今天表示，參考其他國家作法，這段時間先讓大家「冷卻一下」，盼選舉平和完成。

立法院經濟委員會今天審查國家發展委員會及所屬單位預算。其中，時代力量立委徐永明關心，國家發展委員會的公共政策網路參與平台提點子將關閉提議及覆議功能，並要求國發會資訊管理費用刪減新台幣200萬元。

徐永明說，國發會現在能見度最高的就是「提點子」平台，應該好好經營，讓民眾有公民參與空間，他認為不必刪減國發會預算，但國發會也不該選前禁止民眾提案。

國發會官員指出，選前若有惡意提案，恐導致選舉有不好的現象，國發會為避免平台公正性受影響，且參考英國公頻參與平台做法，在選前60天暫停提案功能，也就是11月11日將暫停民眾提案，但其他功能都照常開放。

由於國發會的「健全資訊管理費用」總共2.1億餘元，徐永明喊刪200萬元，最後在民進黨立委、經濟委員會召委蘇震清協調之下，初審通過刪減資管項目預算100萬元，但科目由國發會自行調整。

對於立委質疑，陳美伶會後受訪時說，這規則是建置公共政策參與平台時就存在，去年九合一選舉時，外界也有疑問為何要關閉。

陳美伶補充，國發會檢討後並參考其他國家作法，仍覺得這段時間「先讓大家冷卻一下」；平台上過去並沒有有攻擊特定候選人的言論，但國發會希望選舉能平和完成，所以不希望平台引起不必要爭議。

陳美伶說，「來監督」跟「眾開講」平台都持續運作，「提點子」平台只是暫停提案功能，已受理的案子仍持續進行。

由於近來美食外送平台事故頻傳，民進黨立委郭國文提案內容指出，國發會是新創產業主導單位，但過往處理Uber議題時都是兩造雙輸，現在又面臨Uber Eats、foodpanda等外送員及平台問題；國發會每年增列研究預算卻沒落實成效和，顯有缺失，明年度促進產業發展的預算編列新台幣3.9億餘元，提案刪減10%。

此外，民進黨立委陳亭妃及蘇震清則關心國發會自2015年起編列「打造國際創新創業園區」預算，並委託鼎騏國際公司營運，但有引進創投事業投資額度偏低的問題，建議刪減200萬元。

最後經濟委員會通過，在國發會促進產業升級項目的預算中，減列200萬元。（編輯：林孟汝）1081021