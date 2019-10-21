蘇揆宣布開放山林 山友籲檢討搜救付費政策

（中央社記者顧荃台北21日電）行政院推動開放山林政策，有山友認為山難搜救「使用者付費」不恰當，是懲罰求救山友；行政院長蘇貞昌今天說，也有聲音認為山友要做好準備、自律跟管理，會跟各方討論怎樣做最好。

蘇貞昌上午出席「向山致敬」記者會，宣布開放山林政策，除國安與生態保育區外，以全面開放為原則，全面提升登山運動環境。

受邀出席記者會的登山用品店「登山補給站」負責人蔡及文表示，每次發生山難救援行動，社會輿論就會提到「使用者付費」，但政府進行山域搜救，是基於保護人民生命的義務而提供的公共服務，用「使用者付費」的角度不是非常恰當。

蔡及文說，台中、南投、苗栗、高雄、屏東等相關登山自治條例，都用使用者付費的角度規範，實際上變成地方政府懲罰提出搜救要求的山友，跟中央山林開放政策有所衝突，希望可以調整。

蘇貞昌受訪時回應，一方面有這樣的意見，但一方面也有認為山友要做好準備、自律跟管理的聲音。怎樣做最好，會跟各方討論，總是以山林開放的政策主軸向前走。

蘇貞昌致詞時表示，台灣有268座3000公尺以上的高山，山友約500萬人，但過去政府用封山的角度管理，人民不容易進山，很多服務設施也不夠好，山屋不夠標準、過於破舊簡陋，中央管、地方也管，錯綜雜亂，台灣人空有好山，卻望山興嘆，正因為態度不對。

蘇貞昌指出，過去在教育上不對，沒有好好教育國民，只認為登山危險、應該管理；責任上也不對，登山要是出事，政府好像要對國民負無限責任。

蘇貞昌說，中央15個部會經過長時間和山友、各界討論， 形成開放山林的五大政策，包括「開放」、「透明」、「服務」、「教育」與「責任」五大主軸。

根據規劃，「開放」指除了國防必要、地形破碎的危險地區、原住民聖地、生態保育區域以外，通通開放；農委會林務局管轄的林道全面開放，管車不管人；國家公園取消登山能力或經驗證明審查；申請進入核心生態保護區或山屋住宿的截止期限縮短為5天前，大幅簡化入山程序和條件。

「透明」部分，預計11月啟用一站式申請平台，整合國家公園入山入園線上申請系統、林務局山屋申請系統及警政署入山管制區申請系統，山友隨時可查閱申請情形。

「服務」方面，將在4年投入新台幣7億元整建山屋設備、步道及告示牌；提供59處高山營地，每日最多1514人使用，以及改善山區通訊等。

「教育」方面，也從社會和學校教育雙管齊下，鼓勵民眾親近山林，並要了解自己的能力，知道可以爬到哪裡。

「責任」部分，法務部已提出「國家賠償法」修正草案，落實登山者自主管理、承擔責任的觀念，蘇貞昌說，不能都由政府負完全責任，什麼都國家賠償，而是山友自律，做好準備跟自主管理。

蘇貞昌表示，台灣空有好山，卻不懂向山致敬，全世界的登山大國多是島國，台灣應該好好把握高山資源。今天開放山林只是個開始，將會持續傾聽各界意見，希望大家一起向山致敬，進山、近山、淨山。（編輯：鄭雪文）1081021