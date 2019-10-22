徐斯儉會美亞太助卿 國務院重申立場不變

（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）外交部政務次長徐斯儉昨天在華府會晤國務院亞太助卿史達偉，國務院罕見提前公開行程。國務院今天重申，美方堅持對台灣關係法訂定之責任、一中政策及美中三公報的承諾。

正在華府訪問的徐斯儉昨天與史達偉（David Stilwell）會面，國務院前一天罕見在高層活動預告中公開此會面。徐斯儉昨天表示，雙方會面談及未來在中華民國邦交國的共同合作，美方也希望明年元月大選不會受到外國干擾，能順利舉行。

國務院發言人今天以不具名背景說明方式回覆媒體詢問時表示，美方仍堅持美國的「一中政策」、美中三公報及台灣關係法所定之責任。這位發言人說，美國一中政策及台灣關係法協助確保台灣海峽與區域的和平及穩定長達數十年，並讓美方在「維持與台灣非官方關係的同時，能與中國追求建設性關係」。

這位國務院發言人說，在非官方關係的架構下，美台透過美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處進行全面的「正常互動」（normal interactions），包含在軍售、訪問、貿易協商及文教交流等方面。（編輯：郭中翰）1081022