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陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。
陳同佳願赴台自首
新聞專題
陳同佳願赴台自首11/35

陳同佳香港獲釋 蘇貞昌：只要入國門 一定抓起來

最新更新：2019/10/23 12:16

（中央社記者王鴻國新北23日電）行政院長蘇貞昌今天針對陳同佳案表示，「現在我們認為香港不辦，台灣辦，所以只要一入國門，我們一定抓起來，只要在我們國境，我們一定逮捕歸案。」

蘇貞昌今天出席大漢溪治理及堤外便道串聯計畫—基礎工程開工典禮時接受媒體聯訪表示，關於陳同佳案，台灣政府一直希望絕不容重犯逍遙法外，一直就主張應該要趕快辦。

他表示，香港人殺香港人，人在香港，香港政府從可及性、便利性應該要好好辦。「我們也從沒放棄管轄權，所以我們也一直要求司法互助，只是過去香港政府不理不睬」。

他表示，香港政府要把陳同佳放出來，「我們希望香港讓我們派警察過去，把他押回來，不過，香港政府也拒絕。現在我們認為香港不辦，台灣辦」。只要陳同佳一入國門，一定抓起來，只要在國境，一定逮捕歸案。

他表示，政府很早就指示法務部、陸委會等相關部會成立專案小組，因應所有情況。政府處理事情態度始終如一，香港人殺香港人，人在香港，被害人家屬也在香港，香港應該辦，政府也沒有放棄司法管轄權，所以要求司法互助來偵辦。「但香港政府起先是不理不睬，後來是態度丕變，無論怎麼樣變，我們都有因應」。（編輯：屈享平）1081023

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