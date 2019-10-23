陳同佳案韓國瑜批政府髮夾彎 阮昭雄指韓外行

政府擬派員赴香港押解港女命案凶嫌陳同佳遭拒，國民黨總統參選人韓國瑜（左）23日在嘉義縣受訪表示，政府髮夾彎政策太明顯，若士林地檢署發布通緝，陸委會與相關單位又拒絕陳同佳入境，全台灣人都會憤怒。中央社記者黃國芳攝 108年10月23日

（中央社記者黃國芳、溫貴香23日綜合報導）政府擬派員赴香港押解港女命案凶嫌陳同佳遭拒，對於蔡政府做法，國民黨總統參選人韓國瑜今天在嘉義縣受訪表示，政府髮夾彎的政策太明顯，阮昭雄回應說韓國瑜外行。

韓國瑜的學習傾聽之旅，今天在嘉義地區進入第4天。他分別前往中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉及太保市，與輔選幹部，以及與大阿里山地區的果農、茶農、觀光業者座談。

對於陳同佳出獄一事，韓國瑜接受媒體訪問表示，政府真的是非常奇怪，髮夾彎的政策太明顯，若士林地檢署對陳同佳發布通緝，政府陸委會與相關單位又拒絕陳同佳入境，全台灣人都會憤怒；換句話說，如果在台灣未來沒有任何引渡條文，那外國人在台殺了人，逃出國了，都沒有罪，這個邏輯是有問題。

韓國瑜說，陳同佳案，台灣主動放棄司法管轄權是非常危險的，因此，總統蔡英文與執政的民進黨政府口口聲聲說，他們最會維護台灣的主權，但是沒有想到這幾天的變化，很明顯他們是放棄了台灣的主權，現在又因為整個台灣人民的憤怒，政策趕快再轉彎。

對於韓國瑜的說法，2020總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄下午受訪表示，對照今天港方拒絕將嫌犯移交就可以知道，港府連日所謂的「自首」，都是虛偽不實的政治操作，也好在政府因應得宜，沒有上當。

他進一步說，相反的，韓國瑜的說法，正好凸顯韓國瑜的外行，對於這類專業的國際事務沒有起碼的知識準備跟處理能力，不但沒有幫國家捍衛權利，還反被香港特首林鄭月娥利用，跟港府一個鼻孔出氣，把嚴肅的涉外事務變成內鬥的口水材料，令人感到遺憾。（編輯：屈享平）1081023