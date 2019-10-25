陳同佳案 蘇貞昌：變來變去的是香港

（中央社記者范正祥台北25日電）國民黨立委王育敏今天質詢時指外界感覺政府是不想辦港女命案凶嫌陳同佳來台投案。對此，行政院長蘇貞昌答覆，沒有不辦。他說，變來變去的是香港，香港就是想用陳同佳送台灣來解套反送中。

立法院院會進行施政報告質詢，王育敏質疑，處理陳同佳案，政府態度反覆，錯失執法良機，否則陳同佳「今天原本應該在台灣監所準備接受台灣司法審判」。

王育敏指出，連日來外界評論普遍認為司法案件就回歸到司法處理，不要讓政治凌駕司法。她呼籲政府不要用政治角度解釋陳同佳案，趕快把殺人犯逮捕歸案。

蘇貞昌聽了王育敏的看法之後，請求王育敏能夠給他一點時間「完整」答覆。他表示，關於陳同佳案，政府首先就要求香港司法互助，始終要辦。後來香港把陳同佳關在監獄，政府要求香港趕快繼續辦這起殺人案。但是香港不辦了，把陳同佳放出來，政府要派刑警前往香港把陳同佳押回台灣接受司法審判，香港拒絕。

蘇貞昌指出，當香港把陳同佳關在牢裡時，基於可及性和管轄權就應趕快辦。結果香港把陳同佳放出來，誠如預測，陳同佳「果然自由自在了，果然不來台灣了。」

對於王育敏希望政府不應用政治角度解釋此事，蘇貞昌指出，香港就是想用陳同佳送台灣來解套反送中，所以香港的態度才會丕變，變來變去是香港。香港起先對於台灣的要求都不理不睬，後來「突然熱心起來」說陳同佳要來台灣「自首」。

蘇貞昌表示，如果陳同佳來台，將予以逮捕馬上移送。陳同佳已經不是自首，自首在法律上有很嚴謹的定義，很清楚就是犯嫌了，只有逮捕，沒有自首。（編輯：郭萍英）1081025