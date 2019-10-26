出席警專校慶 蘇貞昌：警察滿意度比政治人物高

（中央社記者劉建邦台北26日電）台灣警察專科學校今天舉行74週年校慶大會，行政院長蘇貞昌出席致詞時說，民眾對警察滿意度比政治人物還高，警察是代表國家第一線，政府會持續推動改善有關警員福利政策。

警專上午舉行74週年校慶大會，蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人出席。

蘇貞昌致詞時說，警專開校已74年很不簡單，歷屆校友也為國家、社會做出很多貢獻服務，因為國家安定、人民安居樂業，都需要警察為民服務。

他表示，警察過去曾替威權服務，在民眾心中評價不高，但隨時代改變及各界努力，警察變成替國家、人民服務，因此社會各界對於警察滿意度也越來越高，甚至比政治人物還高。

蘇貞昌說，因為國家、民眾需要警察，因此總統蔡英文要求一定改善過去有關員警福利較不妥適的政策，政府也把警員福利政策列為重點項目，並持續推動。

他表示，他的年紀跟警專差不多，提醒警專學生未來時間還很長，要在最好學校學習專業技能，並把握時間、充實自己，雖然從警專畢業是從基層做起，但萬丈高樓平地起，基礎才是最重要，因為警察是代表國家第一線。

警專指出，10月26日除校慶大會外，還有熱鬧社團聯歡表演與園遊會活動，今年校慶主題為「氣勢如虹，續創高峰」，顯示警察、消防、海巡教育訓練豐碩成果，也希望警察教育不斷精進，為社會秩序安定持續努力。（編輯：李錫璋）1081026

行政院長蘇貞昌（右）26日上午在內政部長徐國勇（左4）、行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）（左3）、警政署長陳家欽（左2）陪同下，出席台灣警察專科學校74週年校慶大會，受到師生熱烈歡迎。中央社記者郭日曉攝 108年10月26日