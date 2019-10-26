告別國會前進總統府 王金平：參選到底從來沒變

前立法院長王金平26日出席國立彰化師範大學48週年校慶暨王金平活動中心啟用典禮，面對媒體詢問親民黨傳出聲音推薦王金平參選總統，他表示，目前還沒聽說，若成真就到時再說。（王金平競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年10月26日

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）前立法院長王金平今天出席彰師大校慶，媒體問未來規劃，王金平重申「參選到底」，從來沒變。媒體再問「前進總統府還是堅定要走的路？」王金平說，這是為中華民國、為台灣。

王金平今天出席國立彰化師範大學48週年校慶暨王金平活動中心啟用典禮，對於媒體詢問親民黨傳出聲音推薦他參選總統，王金平回應受訪說，目前還沒聽說這消息，若成真到時再說。媒體追問是否與親民黨主席宋楚瑜接觸或見面，王金平說，未來總是會有機會見面。

王金平說，上天如果要他負起相當責任，就會安排一條路讓他走，能夠有參選機會，「這個理由不是很簡單嗎」，否則他怎麼會一直堅持講「參選到底」，從來沒有改變，而且這是他的信念。媒體追問「若是政黨推薦也不排斥？」王金平說，那當然。

王金平昨天在最後一次的施政總質詢向立法院道別，用近6000字的篇幅為自己的政治事業做註解，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜事後在臉書發文致敬，媒體詢問王金平看法。王金平說，謝謝韓國瑜稱讚及肯定，他當17年立法院長，有相當多感想，所以講出來讓朝野立委及社會了解，希望立法院繼續成長。

王金平出席彰師大校慶致詞時，特別感謝潤泰集團總裁尹衍樑對社會無私付出，王金平強調，尹衍樑不但成立各種基金會回饋社會，還捐新台幣3億多元幫助母校蓋游泳池及活動中心，除讓所有師生受惠，也讓今天在場每人有機會一起結緣。（編輯：謝雅竹）1081026