AIT參與同志大遊行 讚台灣為民主價值領袖

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）台灣同志大遊行今天登場，美國在台協會（AIT）由副處長谷立言帶隊再度參與。AIT在臉書發文表示，祝賀台灣在今年達成同性婚姻平等的歷史性成就，相信台灣將持續作為增進美台共享民主價值的領袖。

立法院5月通過同婚專法，台灣成為亞洲首個同婚合法化國家。一年一度的台灣同志遊行今天下午從北市府集結出發，遊行主題為「同志好厝邊」，希望同志成家後，社會都能看到同志存在。

AIT下午在臉書發文表示，很高興再次參與亞洲最大的同志大遊行。谷立言（Raymond Greene）及AIT人員很榮幸能支持並促進台灣及全球LGBT+族群的人權。

AIT說，在世界上許多地方，LGBT+族群仍面臨歧視、邊緣化。美國和台灣等民主政體必須堅守民主平等原則，並鼓勵公民社會協助確保所有人的尊嚴。

同時，AIT也祝賀台灣達成婚姻平權的歷史性成就，相信台灣將持續作為增進美台共享民主價值的領袖。

除了美國，法國、英國、比利時、加拿大等國的駐台機構也有參與這場遊行。

比利時台北辦事處在臉書發文表示，比利時一直以來都支持LGBTI的權利。此次參與遊行的比利時台北辦事處人員與比利時籍的僑民都讚嘆台灣在這方面的進展，台灣在捍衛人權，尤其是LGBTI的權利上，是亞洲的領導者。（編輯：張均懋）1081026