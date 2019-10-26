涉及黨核心價值 林飛帆：看待同婚無選票考量

（中央社記者郭建伸台北26日電）第17屆台灣同志大遊行今天登場，民進黨副秘書長林飛帆今天現身力挺，他表示，同性婚姻涉及到民進黨最根本的核心價值，民進黨看待同性婚，完全不以選票為考量。

林飛帆下午偕民進黨立委參選人許淑華、謝佩芬、賴品妤，以及西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁現身東區街頭，除了力挺西藏議題，也力挺同性婚姻。

林飛帆說，台灣很不容易，一步步走到現在的民主，且在平權的路上往前邁了一步，雖然社會上有很多不同意見、阻礙，但過程中民進黨沒有放棄，「讓每一個人生而平等這件事變得真實，並成為台灣這塊土地上能夠實現的價值」。

媒體會後詢問，跟過往相比，今年沒有看到太多立委參選人參與同志大遊行，是不是選舉前還是受到基層壓力？

林飛帆說，同性婚姻涉及到民進黨最根本的核心價值，追求每個人都能平等被對待、尊重，並享有憲法賦予的權利，民進黨看待同性婚姻，「完全不以選票作考量」。

林飛帆說，行政院長蘇貞昌昨晚發表台語談話，目的就是希望鄉親了解，政府通過同性婚姻後，沒有造成「爸爸媽媽不見了」、「家庭價值遭受破壞」，且宗教自由依舊獲得保障；總統蔡英文也在臉書強調，讓每個人都享有幸福權利，這是政府該做的事。

時代力量立委黃國昌今天中午也現身同志大遊行隊伍，他受訪時說，之前大家對同婚有所誤會、錯誤資訊，但法案通過這半年來，社會仍一片祥和，爸爸媽媽也沒有消失。

黃國昌說，今年同志大遊行的主題是「同志好厝邊」，就是希望讓社會了解，同志朋友跟異性戀沒有不同，大家可以和睦相處。

由於國民黨立委賴士葆曾表示，就算婚姻平權法案過了，若票投國民黨，2020也會全部改回來。黃國昌則說，同性婚合法已是大法官宣告的憲法價值，不可能藉由修改法律牴觸憲法價值，呼籲人權議題真的不該在選舉時炒作。（編輯：張均懋）1081026