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陳同佳案 蔡總統：依台灣法律只有逮捕沒有自首

最新更新：2019/10/27 13:21

（中央社記者顧荃台北27日電）總統蔡英文今天說，香港政府不願意對陳同佳案行使司法管轄權，由台灣政府行使，就該按照台灣的法律；依台灣法律，陳同佳是被通緝，只有逮捕沒有自首，這不是障礙，是依法行事。

香港政府25日針對陳同佳案發出聲明，希望台灣拿出誠意，盡快掃除陳同佳入台障礙。

蔡總統上午出席全國牙醫界蔡英文連任後援會大會師活動，會後受訪時表示，台灣從頭到尾講的就是對此案的管轄權問題、對當事人司法正義的問題，希望在司法上做最好的處理。

蔡總統說，本來預期香港政府或許願意考慮行使司法管轄權，但是香港不願意，既然由台灣政府行使管轄權，就應該按照台灣的法律。在台灣行使司法管轄權上，陳同佳已經是被通緝的嫌犯，只有逮捕，沒有自首的問題，這不是什麼障礙，就是依法行事、法律的要求，台灣行使管轄權上必要遵守的法律。

蔡總統表示，此事已由台灣司法機關接手，一切請香港按照台灣的體制、台灣的法律辦理，既然香港政府決定不行使司法管轄權，希望趕快把人跟相關事證交給台灣，讓刑事追訴跟未來審判有充足的基礎。

另外，行政院長蘇貞昌日前評論陳同佳案曾說「魔鬼一一現形」，傳出藍營因此要發動倒閣。對此，蔡總統表示，她本來想說藍營小題大作，但「我看這連小題都不是，這是沒有意義的事情」。（編輯：林淑媛）1081027

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