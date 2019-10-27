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首頁 / 政治

郭家軍郭昕宜：政治歷練不夠 不選台中立委

最新更新：2019/10/27 18:32

（中央社記者郝雪卿台中27日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天在台中舉辦感恩見面會，曾表態參選台中市第5選區立委的永齡基金會顧問郭昕宜也在會中表示，因為自己還年輕，政治歷練不夠，將不投入這次立委選戰。

郭台銘感恩見面會下午在台中好運來洲際宴展中心登場，郭台銘牽著擔任神秘嘉賓的太太曾馨瑩一起進場，兩人並合唱「月亮代表我的心」，獲得現場郭粉熱烈迴響，台北市政府顧問蔡壁如也帶著台灣民眾黨提名的立委參選人進場，爭取大家支持。

對於永齡基金會執行長劉宥彤日前臉書發文，如果國民黨總統參選人韓國瑜能在總統大選中拿下800萬票或正負20%，就要花新台幣100萬元請吃雞排，永齡基金會副執行長蔡沁瑜會前受訪時表示，這是劉宥彤抒發己見，不代表郭辦立場，就笑笑看過。

針對郭台銘不選總統後的規劃，她也說今後就朝接下來規劃努力，下一步要做的就是智庫及政經學校。現階段重點則是推郭家軍立委參選人，希望能在國會有一席之地，同時跟盟軍及友軍合作，擴大政策上的影響力。

蔡沁瑜也提到，和台灣民眾黨立委參選人提名的協調有95%已在合作，至於民眾黨有1、2個選區與郭家軍重疊堅持提名，她則說禮讓不成的話就各自努力，不會因1、2席就合作不成，大家心裡不會有心結，也不會不愉快，把話講開就好了。

另外，曾表態參選台中市第5選區（北區、北屯區）立委的郭昕宜也在見面會中宣布，因為自己還年輕，政治歷練不夠，將不投入這次立委選舉。她強調郭台銘對她期待很高，之後郭台銘也會繼續栽培她，讓她成為政經學院第一批種子學員，有歷練後再進入國會。（編輯：洪學廣）1081027

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