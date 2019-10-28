朱立倫：交換學生是好事 可以擴大辦理

（中央社記者葉臻新北28日電）新北市前市長朱立倫今天接受媒體聯訪，被詢問國民黨總統參選人韓國瑜日前發言，開支票要讓大學生出國交換1年，朱立倫表示，交換學生是好事，可以擴大辦理。

朱立倫今天陪同國民黨籍立委參選人李永萍到九份老街掃街拜票。

媒體聯訪時詢問朱立倫，韓國瑜25日出席活動時表示，若當選總統，會鼓勵所有大學生、研究生都出國交換1年，費用他會想辦法，朱立倫對此有何看法。

朱立倫表示，交換學生是好事，現在也在做，1年約有1萬多名大學生去國外交換，「真正要講的意思應該是擴大辦理，不是所有的學生都要去交換，這是不可能的」，畢竟還牽涉到學生的意願、專長，所以應該推行的是擴大辦理。

媒體聯訪時詢問，朱立倫現在是否是國民黨內最大的母雞，朱立倫表示，黨內唯一的母雞就是韓國瑜，「朱立倫只是助選員」。

至於韓國瑜到現在還沒幫李永萍站台，朱立倫則表示，總統候選人要跑全台灣，針對好朋友，需要他的就會去幫忙；李永萍則表示，有接到韓國瑜要來新北市的時間，對他要來一事很有信心。

有媒體報導，部分藍委覺得行政院長蘇貞昌不適任，建議國民黨團對蘇貞昌提出倒閣案，媒體聯訪時詢問此事，朱立倫表示，要請蘇貞昌恢復閣揆應該扮演的工作，穩定政局、領導政務，不要變成選舉總幹事或主委。（編輯：張銘坤）1081028

前新北市長朱立倫（左）28日陪同國民黨立委參選人李永萍（中）到九份老街掃街拜票，一同吃地方小吃。中央社記者葉臻攝 108年10月28日