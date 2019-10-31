感謝天主教朋友奉獻 總統：輪到台灣照顧大家

總統蔡英文（右）31日在總統府，接見財團法人天主教會台灣地區主教團外籍傳教士及教友代表，聽取天主教台北總教區總主教洪山川（左）致詞。中央社記者鄭傑文攝 108年10月31日

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天表示，天主教目前約有170名前輩透過「馬偕計畫」，獲得許多優惠和補助及長期的照顧服務；另外，政府修改了國籍法，也歡迎其他有意願的前輩們透過這個管道成為台灣人，讓台灣有機會可以照顧大家。

總統上午偕同副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊接見「財團法人天主教會台灣地區主教團外籍傳教士及教友代表」感謝天主教朋友們對台灣社會的無私奉獻，總統致詞時表示，通常總統與副總統必須分工接待賓客，但是今天前來的天主教朋友們實在是太特別了，所以副總統決定要與她一起跟大家見面。

總統說，宗教的博愛精神，往往跨越了地域，也跨越了國界。天主教外籍前輩們來自全世界很多不同的地方，都將一生當中最寶貴的青春歲月，奉獻給台灣；深入台灣社會各個角落，也進入偏鄉，給予弱勢族群很多關懷和協助。

總統指出，從19世紀開始，天主教朋友們就在台灣進行各種奉獻，辦學校、設立醫院，也經營很多重要的社會福利機構，讓台灣社會有很重大的發展和進步。

總統舉例劉一峰神父長年在花東服務，國、台、客、阿美族、布農族語通通都會，帶領啟智中心的院生，進行資源回收和手工藝勞動，幫中心籌措經費，同時也讓院生重拾自信自尊，真的非常不簡單。

她提到來自德國的羅麥瑞修女，成立台灣第一個織品服裝學系。為了提升專業，她自己還到美國進修三個織品設計學位，並且擔任第一屆系主任長達14年，對於推動台灣紡織業的發展，有關鍵性的影響。

瑞士籍的傅若望神父協助原住民成立儲蓄互助社，讓原住民朋友可以自助互助，改善經濟條件。他也遠從瑞士募款，支持幼兒園的營運，對於偏鄉的幼兒教育，有非常大的貢獻。

總統說，安德蘭修女募集了台灣第一個早產兒基金，也協助籌設身心障礙者養護中心及失智老人養護中心，是台灣失智症研究以及失智照護模式本土化的重要推手。

總統表示，因時間限制無法一一列舉大家的事蹟，但她相信天主教朋友們對台灣的付出，都是這塊土地上最珍貴的歷史，也是讓台灣不斷進步的動力。

總統指出，從前天主教朋友們照顧台灣人，現在也輪到台灣來照顧大家。目前天主教大約有170名前輩，已經透過「馬偕計畫」，獲得許多優惠和補助，以及長期的照顧服務。

總統說，很多長期在台灣服務的外籍神職人員，都把台灣當成自己的故鄉，可以說是正港的台灣人。我們也在2016年修改了國籍法，讓大家不用放棄原來的國籍，就能歸化為中華民國籍。

總統表示，劉一峰神父、羅麥瑞修女、傅若望神父和安德蘭修女都已經取得台灣的身分證，也歡迎其他有意願的前輩們，能夠透過這個管道，成為台灣人，讓台灣有機會可以照顧大家。（編輯：蘇志宗）1081031

總統蔡英文（右）31日在總統府，接見財團法人天主教會台灣地區主教團外籍傳教士及教友代表，並逐一握手致意。中央社記者鄭傑文攝 108年10月31日