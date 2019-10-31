蔡賴首度同場韓朱合體 超級星期六台南對決

（中央社記者溫貴香、王承中台北31日電）2020選戰持續升溫，藍綠主將週末台南對決。總統蔡英文與前行政院長賴清德11月2日將出席立委林俊憲競選總部成立大會，是蔡賴初選後首度同場。國民黨總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫，同一天也將在台南合體，參加前國民黨主席洪秀柱競選總部成立大會。

11月2日（週六），藍綠總統選戰要角齊聚台南拚場，在民進黨方面，總統連任競選辦公室發言人阮昭雄今天證實，總統週六將出席立委林俊憲競選總部成立大會，對於蔡賴兩人是否同台，他說，「大家團結一心自然就有同框機會」。

林俊憲晚間在臉書發文表示，週六是他與蔡總統的聯合競選總部成立大會，因此邀請蔡總統親自主持、賴清德站台。

林俊憲說，依照目前規劃，競總成立大會是週六上午九時開始，賴清德約上午9時40分抵達，蔡總統約上午10時抵達，兩人有機會同框，行程安排視需要再調整。

林俊憲說，他現在的選區，是承接賴清德擔任立委時期的第五選區，鄉親對賴清德的熟悉度極高，因此當然希望能得到賴清德的幫助，而蔡總統能親自主持大會、帶領選戰，也是他心中的期待。

2020總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄表示，總統週六會去台南分別參加立委參選人林俊憲、林宜瑾競總成立。

在國民黨方面，台南立委參選人、前國民黨主席洪秀柱競選總部將在11月2日成立，國民黨總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義將出席，韓、朱、吳3人可望自黨內初選結束後首度同台。

不過，外傳朱立倫將接任韓國瑜全競總主委，朱立倫今天表示，希望歷任黨主席都能夠擔任榮譽主委或是其他職務。而韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千則說，2020選戰是翻轉、改變台灣關鍵，相信黨內有志之士會團結達到這個目標，但相關人事以競總發布為準。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡告訴中央社記者，韓國瑜當天會出席洪秀柱的競總成立大會，韓朱兩人將會同台，共同為洪秀柱站台。

根據洪秀柱辦公室提供11月2日競總成立活動流程，吳敦義將在上午9時45分致詞，朱立倫則安排在上午10時23分，韓國瑜預計於上午10時30分致詞。（編輯：林淑媛）1081031