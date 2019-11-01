曾讚韓國瑜是政治奇才 賴清德：選總統是奇怪

前行政院長賴清德（左2）1日下午到新北市新店區，陪同民進黨籍立法委員參選人張銘祐（左）到黃昏市場掃街拜票。中央社記者葉臻攝 108年11月1日

（中央社記者葉臻新北1日電）前行政院長賴清德曾稱讚國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜是政治奇才，他今天受訪時表示，奇字意義不同，韓國瑜選市長時是奇特的奇，「選總統是奇怪的奇」，兩場選舉判若兩人。

賴清德今天下午陪同民進黨籍新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立法委員參選人張銘祐到新店建國黃昏市場掃街拜票。

對於先前曾稱讚韓國瑜是「百年難得一見政治奇才」，現在是否還這樣覺得，賴清德表示，對韓國瑜稱呼沒有改變，但奇字意義不同，「選市長時是奇特的奇，選總統是奇怪的奇，兩場選舉判若兩人，令人覺得非常奇怪」。

不過，對於未來是否跟總統蔡英文搭檔「蔡賴配」可能，他仍表示，現在更關心的是國會席次能不能過半，因為總統選情穩定領先，立委選情則還在打拚。

賴清德表示，民進黨主席卓榮泰已經立下軍令狀，即便蔡總統當選連任，如果立委席次沒有過半，卓榮泰也要辭掉黨主席，「這樣的決心令人欽佩」，因此希望立委席次也能過半，留住卓榮泰，這樣蔡總統若連任，推動國政也能更順利。（編輯：洪學廣）1081101

前行政院長賴清德（中）11日陪同新北市新店區立委參選人張銘祐（前左）到市場掃街拜票，有民眾帶來書籍盼賴清德簽名留念。中央社記者葉臻攝 108年11月1日