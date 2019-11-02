初選後首同框賴清德 蔡總統：並肩作戰感覺很好

（中央社記者溫貴香台南市2日電）總統蔡英文與前行政院長賴清德初選過後首度公開合體，蔡總統受訪表示，並肩作戰的感覺很好；對於媒體追問蔡賴配議題，蔡總統維持一貫基調表示，「最適當的機會提出最佳組合」。

總統蔡英文、民進黨立委林俊憲聯合競選總部今天上午成立，現場擠滿人潮，賴清德先抵達，在立委參選人陪同下大進場，支持者夾道歡迎，賴清德一一握手致意，短短的路走了十幾分鐘。賴清德說，民眾的熱情就像今天的太陽非常溫暖。

蔡總統抵達會場後，主動與賴清德握手致意，蔡賴在立委林俊憲、郭國文等人陪同下一起上台，手拉手高喊「蔡英文當選、民進黨加油」等口號，賴清德會後並陪同蔡總統接受媒體訪問。

對於和賴清德同台，蔡總統回應媒體表示，「並肩作戰的感覺很好啊」；媒體數度追問蔡賴配議題，總統表示，還是那句話，「我們很團結，會在最適當的機會提出最佳的組合」。

記者追問蔡賴是否算團結，蔡總統說，「不用算不算，我們現在就很團結」。

賴清德被詢及蔡賴配議題時，巧妙回應說「這是總統的記者會」，沒有回答；蔡總統回頭微笑稱讚賴清德，「你這樣子功力不錯喔」，引起一片笑聲。

記者會後，蔡總統牽起賴清德、林俊憲等人手高喊總統當選、民進黨加油，展現團結氣勢。

賴清德參與民進黨總統初選落敗後，表態支持蔡總統競選連任，黨內力拱蔡賴配，也讓兩人今天同台備受關注。（編輯：黃瑞弘）1081102