韓國瑜台南合體朱立倫 競總主委人選沒答案

（中央社記者余祥台南2日電）外傳前新北市長朱立倫可望擔任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委，兩人今天在台南立委參選人洪秀柱競總成立茶會合體，但對於競總主委一職，朱立倫、韓國瑜皆未鬆口，僅表示會再討論。

前國民黨主席、台南立委參選人洪秀柱競選總部今天成立，韓國瑜、朱立倫、國民黨主席吳敦義皆受邀出席，不過，吳敦義致詞完即離開。

外傳朱立倫將接任韓國瑜競選總部主委一職，韓國瑜、朱立倫、洪秀柱會後接受媒體聯訪，韓國瑜說：「你看朱立倫的眼神怎麼樣」；在一旁的朱立倫接著說：「我們一直都很好」，歷任黨主席一定會支持洪秀柱、韓國瑜，民進黨要見縫插針恐怕沒有機會。

媒體追問，兩人同台但對主委一職是否仍無共識，朱立倫說，他們剛剛都在一起唱歌，為洪秀柱加油；至於未來是否會討論此事，韓國瑜說，所有黨內高層都會有討論的空間和時間，完全沒有問題，溝通順暢。

吳敦義日前婉拒接任韓競總主委，他會前受訪時再度解釋說，他一方面要輔選總統，也要輔選所有立委參選人，不能只做一個人的，但會隨時努力，昨天他在桃園也大聲疾呼，盼大家支持韓國瑜。

吳敦義認為，若朱立倫時間許可的話很合適擔任韓競總主委；至於是否會努力促成，吳敦義說，大家都是好朋友，如果有需要，「我會再跟立倫，給他PUSH（促成）一下」。

朱立倫會前受訪時針對是否接任競總主委時仍表示，最好還是讓黨部跟競總二合一，歷屆主席大家都來幫忙，團結勝選，把戰力發揮到最大，最後還是由韓國瑜決定如何做最好的安排。

媒體追問，擔任主委的意願為何，朱立倫說，他就是做好助選工作，全力幫忙輔選總統、立委，他也不要位子，但該負的責任他不會推拖。

至於是否認為競總主委責任在黨主席，朱立倫僅回：「一起努力吧」。

是否將跟韓國瑜討論，他說，他們都會討論，但不會說指定怎麼樣，過去都是見面討論如何團結勝選，而不是從個人或單一方向討論。（編輯：郭萍英）1081102