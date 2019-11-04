學貸呆帳李佳芬要政府吞 蔡辦：韓先說清楚政策

（中央社記者顧荃台北4日電）國民黨總統參選人韓國瑜提出學貸免息政見，韓妻李佳芬說，若學貸免息發生呆帳「政府就把它吃了吧」。總統蔡英文連任辦公室今天說，韓國瑜應先說清楚政策內容跟能否做到，不然都是白討論。

蔡總統連任辦公室上午召開「關心台灣CF影片」公布記者會，發言人阮昭雄表示，現在比較質疑韓國瑜的信用度，韓國瑜應先講清楚這些政策到底是不是韓的政策、會不會落實，不然就白討論了，請韓國瑜陣營把政策內容、能否做到一次說清楚。

對於韓國瑜陣營擬不斷拋出議題，掌握選戰主導權，阮昭雄回應，他們的因應措施，就是具體提出蔡總統的政績，爭取更多人認同，這個選戰基調會持續下去，不會因此而改變。他還是要呼籲韓國瑜說明政策是否可行，不要到時候又否認，「不然就像挖石油或摩天輪，變成一個笑話」。

另外，媒體詢問，蔡總統雖然在總統大選民調穩定領先，支持者卻投票意願偏低。阮昭雄說，的確內部會議有討論過相關議題，如何讓支持者更有投票動力這很重要，未來將在各地方競選總部成立時舉辦更多活動，讓更多人瞭解、認同，並願意出來投票。（編輯：林興盟）1081104