韓國瑜逐步追上 韓陣營：內部民調差距縮小

（中央社記者王承中台北4日電）國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天表示，內部民調顯示，韓國瑜跟總統蔡英文的差距已縮小至6個百分點上下，最近韓國瑜不斷提出政策，但民進黨不斷失分，相信在11月中絕對有機會扳平民調。

日前韓陣營曾提出要在10月底前扳平民調，並希望在11月走向黃金交叉，如今已進入11月，距離明年大選只剩68天。

葉元之上午接受媒體聯訪表示，內部民調顯示韓國瑜跟蔡總統的民調差距已縮小至6個百分點上下，可能是最近韓國瑜提出很多政策，尤其是很多政策有針對到一些民眾，再加上民進黨不斷失分所致。

他指出，民進黨支持香港反送中，但蔡總統不見香港眾志秘書長黃之鋒，又拒絕港女命案凶嫌陳同佳來台投案，都讓人民看到民進黨只是會選舉的政黨，不把人民放在眼裡。反觀韓國瑜一直在提出政策，一來一往民調一定會接近，相信絕對有機會在11月中扳平民調。

葉元之表示，可能現在民進黨也急了，對韓國瑜的一舉一動都非常關注，但這也是好事，最近韓國瑜提出非常多政策，韓陣營本來也就希望選戰能回歸到政策的討論，大家可以針對政策攻防，提出更多福國利民的政策讓民眾來做選擇。

目前正在進行全台傾聽之旅的韓國瑜，昨天難得未有公開行程，引發各界討論，而韓國瑜則在昨天深夜於臉書公開在家裡洗衣服的影片。媒體詢問，有民進黨立委酸「有時間洗衣服，沒時間思考國家大政」。

葉元之表示，由此可知民進黨離人民太遠，相信洗衣服是絕大多數民眾都會做的事情，民進黨這樣好像污名化所有會洗衣服的人，蠻無聊的，且洗衣服也可以邊想國家大政。

他說，這部影片也不是昨天才拍攝的，韓國瑜昨天還是有私下的選務行程，會公開洗衣服的影片，基本上就是把日常生活的一面，用比較輕鬆的方式呈現給網友看，拉近與民眾的距離，大家不用過度解讀。

媒體詢問，目前副手人選似乎國民黨立委江啟臣是竄出的黑馬。葉元之表示， 副手人選由韓國瑜親自處理，不管是徵詢還是規劃，都有按照步驟處理，只要有確定訊息，一定會跟大家報告。（編輯：林興盟）1081104