蔡總統推政績影片 白髮展現認真態度[影]

總統蔡英文（圖）連任辦公室4日公布最新競選影片「關心台灣」，蔡辦發言人顏若芳說，其中一幕可清楚看見蔡總統的白髮，可見蔡總統認真、堅韌的態度。（圖取自2020 小英發言人 YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者顧荃台北4日電）總統蔡英文競選連任，今天推出「關心台灣」政績影片，片中細數執政3年多來的政績。蔡辦發言人顏若芳說，其中一幕可清楚看見蔡總統的白髮，可見蔡總統認真、堅韌的態度。

蔡總統連任辦公室上午公布最新競選影片「關心台灣」，片長約2分多鐘，大打政績牌，影片中細數蔡總統上任3年多來所推動並落實的有感政策，強調「關心台灣，就會看見台灣變得更好」。

影片中細數產業轉型提升、台商回流、股市破萬點、租屋補貼、基本工資調漲等各項政績，搭配滅火器樂團主唱楊大正的旁白，講述著台灣這3年來的改變。影片最後，蔡總統也獻「聲」說法，表示關心台灣的同時，雖然也會看見執政團隊的不足與缺失，但會立即做出相應的調整與改變，相信關心台灣的民眾會對政績有感，也對民進黨的改變與國家進步有感。

顏若芳表示，影片中有一幕可清楚看見蔡總統的白髮，這是執政3年來戰戰兢兢的辛勤付出，為的就是要讓台灣的未來變得更好。明年2020的大選是台灣民主自由的守護戰，倘若投錯黨，難保影片裡每一項執政成果都會走回倒退路。

發言人阮昭雄說，除了在網路上公布政績影片，競選辦公室也針對不同的產業後援會，印製政績分眾海報，透過全國百工百業後援會系統，發放到支持者手中或張貼。像是機車業「油電雙贏」、產業環保一起贏的政績海報，就可交由機車業支持者張貼在店面中。

阮昭雄表示，百工百業後援會成立不僅是邀請各產業代表出席活動，也要讓出席的支持者更加認同小英政府的施政並幫忙宣傳，像是在電器產業的政績分眾海報就印製8000份，透過後援會的系統送達到支持者手中，再張貼在實體通路、店面中，要讓蔡總統的政績深入各行各業，從宣傳空戰、組織陸戰，全面讓大家知道蔡總統執政3年的成果。（編輯：郭萍英）1081104