藍綠不分區立委排名角力 名單13日出爐

（中央社記者劉冠廷、余祥、溫貴香台北8日電）民進黨與國民黨不分區立委提名名單13日出爐，民進黨設定安全名單在15席上下；國民黨方面，黨主席吳敦義在不分區的排名，成為關注焦點。

國民黨啟動不分區立委提名作業，正式名單將在13日提報中常會，16日由中央委員行使同意權，最終名單和排序則在18日前由吳敦義核定。

國民黨內對於吳敦義列入不分區，意見分歧。傳出部分中央委員正在私下串連，要對吳敦義投下不同意票，表達抗議。也有媒體報導，有國民黨籍縣市議長當面向吳敦義建議，不要列入安全名單。

對於吳敦義要列不分區第幾名，洪秀柱今晚出席由國民黨前主席連戰所舉辦的餐會前受訪表示，吳敦義在不分區名單中的排名，放在前或後，社會有不同反應，但大家都是希望政黨票能夠增加，這些都是善意的意見，都能夠提供給黨中央、吳敦義，做最後智慧的判斷，因此這沒有對或錯、好或壞，就看最後如何評估。

前國民黨主席吳伯雄下午參加大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會前受訪表示，對於吳敦義現在被說排在不分區的哪一個位置，這都是傳聞；吳敦義有絕對的智慧，從大格局來考慮這件事。

民進黨方面，已於10月23日組成不分區立委提名委員會，除黨內舉薦外，也擴大接受社會各界舉薦優秀人選，供委員會審議；民進黨預計13日召開中執會，通過不分區立委提名名單。

民進黨主席卓榮泰日前表示，他設定的不分區安全名單目標是15席、16席，應該是15席上下，民進黨會一直努力。

卓榮泰說，立法院長蘇嘉全若留在立法院，也是理所當然。不過，蘇嘉全已經明確表態，不願被納入不分區立委，卓榮泰表示，這茲事體大，還要再經過提名委員會共同討論。（編輯：謝佳珍）1081108