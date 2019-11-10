蔡競辦：台船工會自主決定挺英連任 韓營勿抹黑

（中央社記者葉素萍台北10日電）媒體今天報導指，台船工會受到介入並著手動員參與總統蔡英文競選活動。蔡總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，支持總統連任是工會的自主決定，呼籲韓國瑜團隊別抹黑羞辱高雄在地勞工。

蔡總統連任辦公室今天指出，媒體一則「黑手伸國企？蔡高雄競總成立終極動員令曝光！」報導，誣稱台船工會受到介入並著手動員參與總統競選活動。

阮昭雄表示，對於這項活動的安排，台船工會已經有清楚的說明，工會是站在產業發展、國防安全的共同利益下，認同總統推動國艦國造、潛艦國造與風力發電等政策，並支持總統連任，這些安排是基於工會的自主決定。

阮昭雄說，工會基於自主決定，在選舉時共同支持對產業發展有利的特定政黨或候選人，在任何勞權發達的歐洲國家本來就是常態，也是民主政治下勞工團結權的正常顯現。阮昭雄指出，國民黨總統參選人韓國瑜和團隊一方面反對潛艦國造，扼殺國防產業生機，一方面卻又用這種抹黑方式，羞辱高雄在地的勞工朋友，令人難以苟同。

另外，有媒體報導指，蔡總統昨天出席2020蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師，蔡總統致詞問「這裡有沒有榮總醫師？」結果不見台下有人舉手；總統說，「那榮總我就記下來了」。蔡總統公然點名逼迫選邊站，引發政壇震驚。

阮昭雄表示，蔡總統是一一向在場的貴賓表達感謝之意。阮昭雄還原現場，蔡總統是提及看到許多人穿醫師白袍來到現場，並說自己最近一次看到很多人穿白袍時，是11月1日才剛去參加台北榮總60週年慶的事，才詢問現場有沒有榮總的醫師。

阮昭雄說，蔡總統在榮總60週年慶上，還特別肯定北榮走過服務社會、成效卓越的一甲子，期許每一位榮總人都能莫忘初衷，為守護國人健康全力以赴。阮昭雄也希望，特定媒體無須斷章取義，做不實的扭曲與解讀。（編輯：楊凱翔）1081110