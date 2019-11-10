選戰倒數兩個月 蔡總統：投票是最大全民運動

（中央社記者葉素萍、顧荃台北10日電）總統蔡英文今天出席本土社團活動，她說，投票就是從現在開始到明年1月11日「最大的全民運動」，呼籲老中青一起團結、一起去投票，把台灣的聲音大聲說出來。

守民主護台灣大聯盟今天在台北國際會議中心大會堂舉行成立大會。守民主護台灣大聯盟由黃崑虎擔任總召集人，辜寬敏擔任名譽總召集人，集結30幾個台灣本土社團及政黨，超過千人齊聚挺蔡總統連任。

蔡總統致詞提到，本土社團、台灣派朋友，平常大家有一些事情雖然有不同意見，但是「守主權」這件事大家是堅定站在一起。

她說，這就是中國最煩惱的事，中國最擔心台灣人的團結，也只有團結，台灣人才有力量面對中國種種打壓；今天看到這麼多長期打拚、守護台灣的人，雖然大家過去有些不同意見，但關鍵時刻都站在一起，堅定展現台灣人意志，守護主權與國家。

蔡總統表示，有人說「民主不能當飯吃」，但她認為，民主自由才是台灣下階段，走向另一個經濟高峰最重要的條件；因為下階段經濟發展、國際競爭最重要的是人才，人才會往有自由、民主的地方集結；將來很多人才會留在台灣，有更多人才會來台灣，讓台灣成為下個階段最有競爭力的國家。

她說，如果台灣人不堅持主權與民主自由，很多投資人會擔心、不會來台灣，因為他們覺得，如果台灣人沒堅強的意志面對中國打壓，有一天台灣製造與中國製造就很難分得出來。

蔡總統細數各項政績，她說，國防方面，國艦國造、國機國造，高教機原型機已出來，潛艦設計圖已出來，廠房已在蓋，廠房蓋好就要開始造艦；國防科技一直在進步，最頂尖人才與工程師都投入國防自主，尤其是研發，「我不能告訴你我們多厲害，但我們真的很厲害」；國防產業還帶動供應鏈與國防產業發展，參與其中的年輕人數以千計，他們都覺得很有挑戰性，樂意承擔這責任。

她說，在外交上雖然中國一直想拉走台灣邦交國，但國際社會對台灣的支持力量、聲音每天增加；全世界的人都在問一個問題：台灣人自己有沒有決心要守得住；如果大家有決心，2020年1月11日就應該要去投票，把聲音放大，把投票率提高，讓全世界看到台灣人的決心。

蔡總統表示，2020年1月11日的選舉不是單單選一個總統、不是單單選立委，2020的選舉是民主國家展現意志的時候，請年輕世代的朋友一定要去投票，他們是國家未來的主人翁、是國家最大的希望所在，在這個時刻他們不應該缺席。

她當場要求30歲以下的人舉手，詢問「你會去投票嗎？你的同學會去投票嗎？你的朋友會去投票嗎？」獲得肯定答案後，蔡總統說，「投票就是我們從現在開始到1月11日最大的全民運動」，守護台灣從1月11日投票開始，老中青一起團結、一起去投票，把台灣的聲音大聲說出來。（編輯：蘇志宗）1081110