韓國瑜拋挺港民主普選 蔡營：選情告急髮夾彎

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄今天表示，樂見國民黨總統參選人韓國瑜韓國瑜，跟進蔡總統支持香港全面民主普選的路線，但檢視韓國瑜的言行紀錄，希望不要今天這樣說，明天又改口說是選情告急才髮夾彎。

韓國瑜今晚在臉書發文表示，支持香港全面民主普選，阮昭雄晚間對此表示，樂見韓國瑜終於跟上台灣主流民意，舉凡支持香港民主、反對一國兩制、守護台灣主權、強化國防戰力都是蔡總統努力在做的事，感謝韓國瑜支持，並跟進蔡總統的政策路線。

不過，阮昭雄說，從過去韓國瑜的言行記錄來看，希望韓國瑜不要今天這樣說，明天又改口。阮昭雄說，相信2300萬人民都會想確定，到底哪一個是真的韓國瑜。

他舉例，是走進中聯辦，說兩岸和平談判無可避免的韓國瑜，還是主張九二共識是定海神針，卻反對一國兩制的韓國瑜？是譴責暴力進入香港校園的韓國瑜，還是大力稱讚，支持港警施暴的國民黨不分區名單第一名葉毓蘭的韓國瑜？是之前反對潛艦國造的韓國瑜？還是今天說要強化國防的韓國瑜？

阮昭雄說，台灣是民主國家，我們關心並支持香港人民追求民主自由人權，這是基於長期的共同信念，不是選舉到了才支持，不是像國民黨每天在計算選票多幾票，更不是像韓國瑜選情告急才髮夾彎。（編輯：謝佳珍/林孟汝）1081114