于美人：積極爭取劉宥彤蔡沁瑜 列親民黨不分區

（中央社記者范正祥、蘇龍麒台北15日電）親民黨主席宋楚瑜參選總統，競選發言人于美人今天說，永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜，一直是親民黨積極爭取的不分區名單，但最後名單排序她還沒有被告知，親民黨會盡快提出名單。

宋楚瑜13日舉行記者會，宣布投入2020總統選舉，並公布副手人選為前聯廣傳播集團董事長、廣告名人余湘。另外，競選發言人由于美人擔任。

于美人今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及為什麼接任宋楚瑜的發言人，于美人說，作此決定與余湘有關，過去在人生低潮時余湘給予愛護支持。

談及幫忙宋楚瑜再選總統，于美人說，余湘是一位非常正面的人，余湘被宋楚瑜說服，她被余湘說服。她和余湘都認為，可以把這次選戰往正面和政見方向引導。

于美人說，她告訴宋楚瑜這次出來拚，「要當『神』，不是當『人』」，要有高度。

于美人指出，台灣這次選舉進入「民主翻頁」的過程，一定要讓五彩繽紛、七彩奪目的小黨進入國會，把藍綠的捆綁衝開來。政黨票如果不知道投給哪個小黨，可以考慮包括親民黨、時代力量、台灣民眾黨在內的一些小黨都不錯，「政黨票一定不要浪費」，保命符就是這張政黨票，誰當總統都不用怕，都必須尊重民意。

另外，主持人黃暐瀚詢問，親民黨不分區立委名單中會不會有于美人。對此，于美人表示，確定不會。她說，自己只會在大選剩下的這段期間擔任競選發言人。

于美人今天結束廣播專訪之後，也與永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜一起面對媒體。于美人說，兩人一直是親民黨積極爭取的不分區名單，但最後名單排序她還沒有被告知，親民黨會盡快提出名單。于美人說，擔任立委不只學經歷，溝通更重要，「還有比他們更好的人嗎？」

媒體問到，外界認為鴻海創辦人郭台銘在「買立委」。聲音沙啞的劉宥彤特別站出來說，郭台銘只對立委推薦，實際資源上沒有重大的交換，她嚴正聲明，郭台銘對親民黨、民眾黨都沒有經濟上的來往，在這次選舉上會恪守分際。

她說，不希望外界玷汙了小黨的精神，與民眾黨主席柯文哲、宋楚瑜的合作，完全是理念上的結合。

媒體問到郭台銘是否布局2024年總統大選，劉宥彤表示，「不排斥」、「郭台銘2024什麼都有可能」，但先擔心明年1月11日選後政治局勢的改變，現在想2024太遙遠。（編輯：林興盟）1081115