劉宥彤蔡沁瑜列親民黨不分區 宋楚瑜：不排除

（中央社記者郭建伸台北15日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天說，不排除將永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜列入親民黨不分區，強調過去與這兩人有所淵源，但也說自從參選後，很多朋友希望加入，不分區名單還需要調整。

宋楚瑜競選發言人于美人上午也稱讚永齡基金會的劉宥彤、蔡沁瑜很優秀，「郭董不推薦，我們都要主動邀請」。

媒體今天也問，兩位郭辦幕僚是否會被納入不分區？宋楚瑜笑笑說，「不排除」，因為這兩人都非常優秀，過去他跟劉宥彤的家族是三代交情，親民黨幕僚跟蔡沁瑜過去很多往來，上次選舉就有想邀請她參與親民黨，他很高興今天有這麼好機會處理好問題。

由於于美人上午稱親民黨不分區最遲不會超過16日公布，宋楚瑜說，因為下週一就要準備去登記，「我們也很急」，強調這兩天除了錄影，還有很多協調工作。

他指出，自從參選宣言後，好多朋友都希望加入親民黨的陣營，強調需要調整且精益求精，匯集更多好的立委為社會打拚。

媒體詢問宋楚瑜前幾天與台北市長柯文哲見面，是否是尋求支持？宋楚瑜說，柯文哲有段時間一直希望跟他見面，想跟他解釋副市長黃珊珊任用一事，他不想為難柯文哲，所以彼此見了面也談得很融洽，雙方交換民生、兩岸議題。

媒體追問，若小黨彼此合作，政黨票投票是否會矛盾？宋楚瑜說，選民自主性很強，強調大家各自努力，他跟副總統參選人余湘盼組成跨黨派團隊，好好面對台灣的內外環境挑戰。（編輯：蘇志宗）1081115