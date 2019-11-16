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台聯不分區20日出爐 若當選立委任期2年輪替

最新更新：2019/11/16 11:49

（中央社記者范正祥台北16日電）台聯預計20日公布不分區立委提名名單，黨主席劉一德說，若台聯當選不分區立委，將採「一個立委席次、兩人輪替服務」方式，個別立委任期僅2年，2年一到即辭任，由不分區名單成員依序遞補。

劉一德接受中央社記者訪問時指出，「一個立委席次、兩人輪替服務」方式是前任黨主席黃昆輝任內所創，台聯決定這次選舉若獲不分區立委席次將延續採取。

談及這項承諾，劉一德說，這樣的做法可以培養黨內老將新秀、發揮最大效益，讓更多人至立法院為民發聲，並鼓勵個別立委4年要做的事，只用2年就完成。

他表示，台聯預計20日召開中執會決定不分區立委提名名單，21日向中選會辦理。

至於台聯不分區立委提名規劃，劉一德說，內部已有初步討論，包括他自己和台聯前立委周倪安在內等人可望列入名單，部分人選也將在近日進行最後確認。

他指出，回顧最近幾次選舉，2012年第8屆立委選舉，台聯獲得3席不分區立委，包括2席婦女保障名額。2016年第9屆立委選舉，台聯未能得到任何立委席次。

劉一德表示，2020年立委選戰，除了兩大黨之外，小黨也競爭激烈。台聯設下目標，希望能夠努力達到5%門檻，拿到至少2席不分區立委，重返立法院。（編輯：郭萍英）1081116

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