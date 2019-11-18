蘇貞昌過度疲勞顏面神經失調 今天暫休假調養

力拚連任的總統蔡英文（前右2）17日晚間與搭檔參選的賴清德（前右）、行政院長蘇貞昌（前左起）、副總統陳建仁等人，一起出席全國暨台北市競選總部成立大會，在台上攜手造勢。中央社記者施宗暉攝 108年11月17日

（中央社記者顧荃台北18日電）行政院長蘇貞昌因過度疲勞導致顏面神經失調，政院幕僚說，蘇貞昌配合醫囑休息，健康沒有其他問題，公務暫由副院長陳其邁代理。

蘇貞昌16日晚間發現臉部不適，昨天上午前往醫院檢查，醫師診斷為過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，服藥與適度休息即可恢復。

政院幕僚表示，因此蘇貞昌夫人詹秀齡與女兒蘇巧慧要求蘇貞昌配合醫師囑咐，先請假在家休息，暫時減少院外視察活動和輔選行程，至於原安排院內有需要蘇貞昌主持的會議，仍照常由蘇貞昌親自主持；蘇貞昌狀況有向總統蔡英文報告，蔡總統也請蘇貞昌注意健康，要好好休息。

政院幕僚說，蘇貞昌上個月剛健檢，健康沒有問題，昨天就醫時也確認身體沒有其他狀況，將會再去醫院複檢。

他說，蘇貞昌休假這幾天，地方視察行程先由陳其邁代理，若有重要事項，陳其邁、秘書長李孟諺或幕僚會隨時向蘇貞昌電話回報並請示。（編輯：郭萍英）1081118