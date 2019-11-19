不分區立委名單惹議 吳敦義：絕對公正無私心

（中央社記者游凱翔台北19日電）國民黨不分區立委名單惹議，黨主席吳敦義今天表示，名單是由中央委員會議約200人投票選出，非他一人或少數人可決定，而是經由黨的每個程序所完成，因此這份名單「絕對公正、沒有任何私心」。

吳敦義上午接受中國廣播公司「蘭萱時間」節目專訪，主持人蘭萱詢問，不分區名單公布後，導致國民黨政黨支持度落後民進黨，甚至外界還形容選情因此崩盤；吳敦義表示，根據民調顯示，內部與外部民調相差不多，不分區名單是為了鞏固國民黨過去最失落、未執政的地區，例如雲林、嘉義、台南、屏東等。

吳敦義指出，甚至有人說，名單中的車宜靜是他太太的閨蜜，但事實上根本沒有關係，雖然「救國團主任葛永光的妻子」這個頭銜不好，但車宜靜的專業是公益及社會服務，也是女性代表，而非外界所稱「閨蜜」。

吳敦義說，這份不分區名單的產生過程完全公開，先由7人的審查小組提議後送中常會，上週三召開中常會後他認為還不夠，因此再次召開臨時中常會，最後由中央委員會議約200人，以秘密投票方式選出不分區名單。

吳敦義強調，這份名單非他一人或少數人可以決定，因此「絕對公正、沒有任何私心」，甚至比過去產生不分區的方式及過程還要公正，也沒有所謂派系分贓的問題。

針對這次立委席次的目標，吳敦義表示，國民黨設定60席，同時總統參選人韓國瑜也要當選總統，唯有總統當選、立委過半，才能解決很多不公義、不道德、違反法律的政策。

蘭萱詢問，若此次選舉結果不盡如意，吳敦義身為黨主席是否願意負責。吳敦義回應，過去國民黨立委選舉曾拿到113席中的86席，「也沒有獎勵」，後來2016年總統選舉輸了，立委僅剩35席，「也沒有人怎麼樣」，因此目標就是近期盡所有力量去努力，若客觀環境讓國民黨遭遇挫折，「不能獨責於張三、李四」。

吳敦義會後接受媒體訪問，針對國民黨內可能在選後「倒吳」，吳敦義表示，主席的任期是4年，有志者都可以來參與，這是沒有問題的。他也再次強調，過去不分區立委名單的產生方式，從來沒有像這次這麼公正，他也反問現場媒體：「大家可以去翻一翻過去不分區立委名單怎麼產生的。」（編輯：郭萍英）1081119