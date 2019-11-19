前縣長陳福海投入選戰 打亂金門立委選情

（中央社記者黃慧敏金門縣19日電））前金門縣長無黨籍陳福海決定投入2020立委選舉，為金門選情帶來變數；現任立委陳玉珍固然有中國國民黨提名優勢，仍面臨一場硬仗；加上前縣議員陳滄江，形成3陳鼎立態勢。

陳福海接受中央社記者訪問時表示，計劃22日立委選舉登記最後一天下午登記。陳福海加入選戰，將使得金門選舉區一席立委席次成為「3洪3陳」6搶1局面。

所謂的「3洪3陳」是指已完成登記的台灣基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒和無黨籍洪和成。3陳除了陳福海，還有已獲中國國民黨提名的現任立委陳玉珍，以及前縣議員無黨籍的陳滄江。

陳福海表示，這次參選將採取不買票賄選、不抹黑攻擊、不設競選總部、不插旗、不用宣傳車和不動員造勢的「六不策略」，希望用不一樣的選戰模式，贏回「堅苦卓絕、純樸和善的金門價值」。

去年離開縣府後，陳福海沉潛了一陣子。昨天他透過line對親友表示，很多鄉親勸進他參選立委，相信他在公眾領域服務的30年，都是始終不忘初衷，以建設宜居美好金門環境打拚，這也是他人生最大心願和目標。

陳福海表示，近日倍感人生無常，繼續為金門打拚是自己一輩子的責任和志業，因此奮不顧身決定參與2020立委選舉。

尋求連任的立委陳玉珍在黨內初選壓倒性勝出，原本吃下定心丸；如今陳福海投入戰局，本來支持她的宗親票源勢必將被瓜分，加上不排除選民對陳福海去年縣長選舉失利而投下「同情票」，陳玉珍有一場硬仗要打。她預定明天登記。

前金門縣議員陳滄江去年8月退出民進黨和金門五合一選舉，今年初立委補選後更宣布退出政壇。是否參與這次選舉，陳滄江一直舉棋不定，15日發起「不讓陳滄江退出政壇」連署，為參選解套，號稱已獲得上萬人連署。他今天受訪說，是否參選立委陷入長考，如果答案是肯定，可望22日下午登記。由於陳滄江在地方耕耘多年，一旦加入戰局，實力不容小覷。（編輯：黃世雅）1081119