韓媒：台灣值得被納入全球氣候變遷體系

行政院環保署長張子敬19日投書韓國「韓民族新聞」以「台灣也應當參與全球氣候變遷協約」為標題，闡述台灣欲加入全球氣候變遷體系的立場。（駐韓代表部新聞組提供）中央社記者姜遠珍首爾傳真 108年11月19日

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）韓國「韓民族新聞」和英文報The Korea Times今天同步刊載中華民國行政院環保署長張子敬署名的投書專文，呼籲國際社會接納台灣成為全球氣候變遷體系的一員。

張子敬在分別以Taiwan: valuable partner in fighting climate change和「台灣也應當參與全球氣候變遷協約」為標題，向韓國報紙投書闡述台灣欲加入全球氣候變遷體系的立場。

他在專文中指出，美國夏威夷莫納羅天文台（Mauna Loa Observatory）今年5月觀測到大氣層二氧化碳濃度首度突破415ppm，創下了歷史新高。

聯合國世界氣象組織（WMO）數據也顯示，西元2019年是有史以來最熱的6月，從印度新德里到北極圈的高溫紀錄都被打破，這一切就如同台灣友邦馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）對國際的呼籲：「氣候變遷不是一個讓我們去辯論、去思考會不會發生的問題，它已經確確實實發生了。」

台灣身為地球村一員，在防制氣候變遷及守護地球方面，台灣絕不會缺席，因為這是攸關子孫永續環境最重要的工作。

專文稱，由於國際政治的現實，台灣參加聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會遭受重重限制，但仍持續尋找方法為國際社會做出貢獻。台灣通過「溫室氣體減量及管理法」設定長期減量目標，完成「國家因應氣候變遷行動綱領」、「溫室氣體減量推動方案」，制訂涵蓋能源、製造、運輸、住商、農業及環境等6大部門「溫室氣體排放管制行動方案」。

行動方案的重點包括，推動能源轉型、輔導產業轉型為綠色低碳企業、發展綠色運輸與推廣低碳運具、提升新建築物的外觀節約能源設計基準值、輔導畜牧場沼氣再利用、加強廢棄物掩埋場及事業廢水之甲烷回收等，明確勾勒出國家減碳路徑。此外，也核定地方政府所提「溫室氣體管制執行方案」，由中央到地方共同合作因應氣候變遷。

此外，中華民國政府積極推動減煤、增氣、展綠的政策。近年來再生能源已有顯著進展，預計在2025年，太陽光電與風力發電將分別達成20GW（十億瓦）與6.9 GW的設置目標，並推展前瞻基礎建設計畫與新節電運動方案等多項政策作為。

專文指出，台灣也從融資、投資、籌資管道及人才培育等面向，積極推動「綠色金融行動方案」，強化金融誘因來支持綠能科技產業發展。在科技研究發展部分，台灣綠能科技政策以創能、儲能、節能及系統整合為4大主軸，聚焦「前瞻材料」、「永續科技」、「先進節能」及「智慧系統」等技術領域，促進學界研發成果與產業銜接。

台灣2006年發射的福衛3號衛星，已蒐集超過1000萬筆氣象資料，免費提供給各國專家學者進行相關科學研究，今年福衛7號發射後提供的氣象資料，將更有效提高劇烈天氣預測的準確度，對全球氣象預報與氣候變遷作出積極貢獻。

專文指出，台灣整合中央相關部會工作，制訂「國家氣候變遷調適行動方案」，從災害、維生基礎設施、水資源、國土安全、海岸、能源及產業、農業、健康等8個面向，建構因應氣候變遷的韌性體制；在醫療領域上特別著重強化醫療衛生及防疫系統預防、減災、應變及復原能力，維護全民健康並優先保障弱勢住民。

另外在生態保育領域上，將維護農業生產資源及生物多樣性，加強監測與預警機制、強化天然災害救助及保險體系、整合科技提升農林漁牧產業抗逆境能力，並完善自然保護區經營管理、建構長期生態監測體系、強化物種及基因的多樣性保存與合理利用，以確保糧食安全並建構適應氣候風險的永續農業。

聯合國氣候公約執行秘書艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）提到1997年至2016年期間，全球累計發生超過1萬起極端天氣事件，造成多人死亡或流離失所；這世界持續在面對氣候變遷的危機，這樣屬於全球性的問題需要全球解方，也意味著全球社群中的每一個人都需要共同參與，共同尋求解決方案。

專文認為，台灣因政治成見被排除在國際組織之外，是相當不公平的，非但不符合氣候公約籲請所有國家對全球氣候變遷進行廣泛合作的精神，忽視巴黎協定強調「氣候正義」及呼籲各國採取氣候行動的重要性，更違背聯合國憲章宗旨，也弱化國際架構而對世界造成傷害。

專文強調，面對國際社會，台灣是負責任、肯貢獻的真誠朋友，樂於分享在環境治理制度、防災預警系統、能源效率提升技術、科技創新運用等相關領域的經驗，台灣努力希望能讓世界更美好，而台灣也真的值得被納入全球氣候變遷體系的一員。（編輯：韋樞）108111