高虹安列民眾黨不分區 郭台銘：無利益交換

（中央社記者游凱翔台北19日電）鴻海集團創辦人郭台銘的幕僚高虹安被列為民眾黨的不分區立委名單，另一位幕僚蔡沁瑜也傳出會被列為親民黨不分區，郭台銘今天表示，並沒有外界所說的利益交換，都是以實力原則作為合作條件。

台灣民眾黨今天公布29席不分區立委名單，台北市勞動局長賴香伶、市府顧問蔡壁如皆入列，鴻海科技集團工業大數據辦公室主任高虹安也列在第3名。

郭台銘下午出席「台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會」，會後接受媒體聯訪時表示，他昨天有分別跟台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜各見面一小時，由於高虹安是他所培養、很優秀的大數據AI專家，因此推薦給民眾黨，未來希望在立法院中推動科技相關的立法。

郭台銘表示，高虹安加入民眾黨的不分區立委，並不是透過關係、而是實力，由於柯文哲是很直白的人，與柯文哲談話沒有人情好講，「你行就行，你不行就不行」。且高虹安是經過海選後的人選，高虹安代表科技、未來與年輕女性，對民眾黨是加分，未來也能夠在立法院發揮作用。

另外，親民黨明天公布不分區立委名單，親民黨主席、總統參選人宋楚瑜今天上午在廣播節目中透露會將郭台銘幕僚蔡沁瑜放入名單中。

郭台銘指出，宋楚瑜是行政經驗豐富的政治前輩，不會受到任何人左右，會推出最好的不分區名單讓老百姓來選擇。

他強調，未來國會不應該被一黨過半、用碾壓式的方式通過法案，台灣需要有未來、新的年輕人的想法。因此包括高虹安在內，並沒有外界所說的利益交換，都是以實力為原則作為合作條件。

國民黨籍總統參選人韓國瑜17日與書法大師合寫「莫忘世上苦人多」；郭台銘致詞時也表示，現在台灣很流行一句話，叫做「莫忘世上苦人多」，但提出了這個問題後，面對世界上這麼多苦人，有沒有解決的辦法，引起現場一陣哄堂大笑。（編輯：林孟汝）1081119