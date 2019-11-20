高雄藍綠立委參選人登記相逢 火爆互相叫陣

國民黨高雄區域立委參選人20日聯袂到高雄市選委會舉行聯合登記造勢時，遇上前往登記的民進黨立委參選人賴瑞隆，雙方人馬都不甘示弱，在選委會前叫陣約20分鐘。中央社記者董俊志攝 108年11月20日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）國民黨高雄區域立委參選人今天聯袂到高雄市選委會舉行聯合登記造勢時，與前往登記的民進黨立委參選人賴瑞隆「相逢」，雙方在選委會前叫陣約20分鐘，經警方隔開，未衍生衝突。

中國國民黨高雄區域立委參選人上午聯袂先在高市府鳳山行政中心前走廊舉行聯合登記記者會，隨後再到高雄市選委會登記。

國民黨8名高市立委參選人中，只有陳美雅缺席記者會，約晚1個小時才趕到，其幕僚解釋延誤是因為行程及塞車等因素；其餘立委參選人包括王齡嬌、黃韻涵、黃昭順、徐慶煌、黃柏霖、李雅靜和陳麗娜，會後在國民黨高雄市黨部主委莊啟旺帶領下，一起徒步前往隔鄰的市選委會登記。

莊啟旺帶領的一行人抵達市選委會前停車場準備進入時，因賴瑞隆與多名支持者已經先到而不得其門而入，警方見狀立即隔開人群，但雙方人馬都不甘示弱地叫陣約20分鐘，直到賴瑞隆進入選委會登記，才有空間方便莊啟旺等人進駐及進入選委會登記。

莊啟旺接受媒體聯訪時表示，剛好是巧遇，也等對方進入選委會登記才進去，絕對沒有打對台或是有針對性。12月21日已規劃舉辦挺韓大遊行及挺韓造勢晚會，這是早已規劃的行程，他不知對手陣營當天要辦什麼活動。

對於媒體提問民進黨喊出高雄市立委8席要「八仙過海」，莊啟旺指出，不小心落海怎麼辦，高雄市去年選舉翻轉，這次包括總統選舉及8席立委部分，高雄市也一定會大翻轉，國民黨8席要全壘打，要大贏，請拭目以待。（編輯：戴光育）1081120