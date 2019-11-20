阮昭雄監院告發韓國瑜疑隱瞞房產 張善政斥抹黑

國民黨總統參選人韓國瑜又傳房產爭議，民進黨立委參選人阮昭雄20日赴監察院檢舉，由值班監委王幼玲接受陳情。中央社記者游凱翔攝 108年11月20日

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天再被爆持有台北市大安區房產，民進黨立委參選人阮昭雄下午赴監察院檢舉。他受訪表示，合理懷疑購買人「李OO」就是韓國瑜妻子李佳芬，並籲監委徹查，以釐清是否有漏報財產之嫌。

國民黨總統參選人韓國瑜今天再被爆出在台北市大安區有房產，總統蔡英文競選辦公室下午赴監察院檢舉。國民黨副總統參選人張善政表示，這是民進黨抹黑的伎倆。

韓國瑜再被爆持有台北市大安區的房產，韓國瑜競辦發言人何庭歡今天表示，該房產為親屬所有，跟韓國瑜夫婦房產交易無任何關係；對此，阮昭雄下午以個人名義赴監察院檢舉，並呼籲監察委員徹查，以釐清是否有漏報財產之嫌。

阮昭雄受訪表示，雖然韓國瑜競選辦公室已澄清，但韓國瑜於西元1993年2月至2002年1月擔任立法委員、李佳芬則在1998年3月至2010年2月擔任雲林縣議員，大安區房產的持有時間則是1996年8月至2009年10月，賣出金額約新台幣6000萬元，令人質疑。

阮昭雄也說，大安區房產位於他過去擔任台北市議員的選區，今天接獲許多民眾來陳情，並明確指韓國瑜夫妻曾居住在此，加上購買人為「李OO」，合理懷疑是李佳芬。

阮昭雄強調，這棟房產若為韓國瑜夫妻所購買，代表與兩人擔任公職的時間重疊，依法必須申報財產，若屬實，代表有漏報財產、說謊之嫌，呼籲韓國瑜親自現身說明，而非每次都由發言人代打。

民進黨主席卓榮泰今天出席民進黨中常會前受訪指出，如果韓國瑜是家大業大，大家不會覺得奇怪，不過韓國瑜曾經說過要一次清楚講明白、講清楚，「這種選擇性的記憶，與選擇性的不記憶，這樣不好」，人民耐心有限，當一次又一次這樣，那韓國瑜以後講的話會被大大打折扣。

他說，奉勸韓國瑜，既然市政已經請假了，行程又不多，好好地整理一下，到底有過幾間房子、住過哪些房子、賣過哪些房子，清清楚楚地跟社會講清楚，以後比較可以心無旁騖衝刺選舉行程。（編輯：林淑媛）1081120

國民黨總統參選人韓國瑜又傳房產爭議，民進黨立委參選人阮昭雄（右）20日赴監察院檢舉。中央社記者游凱翔攝 108年11月20日