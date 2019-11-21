范雲指沒邏輯 柯文哲：被收買就被收買囉嗦什麼

（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市長柯文哲說社民黨前召集人范雲擔任民進黨不分區立委人選是斬首戰術，范雲在臉書上爆柯文哲曾找她當副市長、此舉是否也是收買。柯文哲回嗆，被收買就被收買，囉嗦什麼。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨天接受中廣流行網「蘭萱時間」主持人蘭萱專訪，表示社民黨前召集人范雲被列入民進黨不分區，就是一種斬首戰術。

范雲則在臉書上表示，2014選後、2018選前，柯文哲都有找人詢問她擔任北市副市長的意願，「對方表示，我個人加入柯團隊助選，5位市議員都會當選，選後，會邀請我擔任副市長等」，范雲表示，這兩次她分別以「不可能拋下正在參與成立的新政黨」及「與柯市長在主權與性別平等這些核心理念差異太大、違背從政初衷」拒絕。

范雲批柯文哲：「難道，我也該像你一樣，把當時你的邀請，當成要收買社民黨（的支持）」、「當你邀請別人加入你團隊的時候就是很有良心很有理念、當我們跟別人合作的時候，而且是公開合作、兩黨聲明，你就說我是被收買、是政治斬首，我想這是非常明顯邏輯對別人跟對自己不一致」。

柯文哲今天出席WirForce 2019開幕式，會前接受媒體聯訪時對此事表示，今早開晨會時還問幕僚有沒有接觸過范雲、沒人承認，「中間人是哪個中間人，我順便把我旁邊的騙子掮客揪出來」。

媒體追問是否真有此事，柯文哲回「以我的個性怎麼會用她」、並說找范雲當副市長一事「只有3個可能，一個是她被騙、一個是她說謊、不然就媽祖託夢」，並說要問范雲中間人是誰、趕快去追查。

對於范雲指他邏輯不一，柯文哲反嗆「她被收買就被收買，囉哩叭唆幹什麼，奇怪」、「妳黨都沒有了，妳還囉嗦什麼」。（編輯：李亨山）1081121