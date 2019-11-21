綠質疑隱匿房產 韓辦：沒聽過親屬財產也要申報

（中央社記者溫貴香、王承中台北21日電）民進黨今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜接連被爆買豪宅、住豪宅，質疑韓國瑜是「好野郎、白賊郎」；立委參選人阮昭雄再問韓國瑜是否以人頭買房、隱匿財產，請說清楚講明白。

國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天接受媒體聯訪表示，總統蔡英文競選總部發言人阮昭雄本身也要參選立委，想要利用機會搏版面，並且幫蔡總統的施政無能轉移焦點，財產申報只要申報本人的，從來沒有聽過親屬的財產也要申報。

葉元之說，韓國瑜夫婦及成年子女的房產都已經講得非常清楚，至於那間大安區的房子，也已經講清楚是親屬的，該名親屬並非公眾人物，應該受到個資保護，請民進黨打選戰不要抄家滅族。

民進黨發言人李晏榕偕同民進黨立委周春米、高雄市議員高閔琳、民進黨立委參選人阮昭雄上午召開記者會表示，韓國瑜被爆出曾住過台北市大安區「幸安名廈」，對於韓國瑜接連被爆涉及炒房、住豪宅等事件﹐質疑謎樣的韓國瑜到底是賣菜郎還是好野郎。

民進黨立委參選人也是現任大安、文山區立委阮昭雄三問韓國瑜，大安豪宅若是李佳芬妹妹李佩芬所擁有的話，到底有無以人頭購買房子；再者有無隱匿財產之嫌，鄰居陳述，韓國瑜住在大安區豪宅出入都是名貴轎車，是否申報財產。

第三，李佩芬到底有無相當財力買房，妹妹買豪宅給姐姐與姐夫住，既然有房住又買了這麼多房子，這不是炒房、什麼叫做炒房。

律師、民進黨立委周春米表示，韓陣營提告企圖止住紛爭，而不知韓國瑜身為公眾人物有非常好的舞台、管道可以說明，但卻不在這個時間點釐清事實真相，跑到地檢署提告，要大家不要再問了，她強調對韓國瑜的監督絕對不會止步。

李晏榕則表示，民進黨沒有要為難韓國瑜，所有台灣人想要釐清韓國瑜房產的疑雲，凡走過必留下痕跡、凡住過必有鄰居，請認真面對監督，不要動輒提告。（編輯：林淑媛）1081121