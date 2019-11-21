親民黨不分區登記 余湘：這是中華民國生力軍

（中央社記者劉冠廷、范正祥台北21日電）親民黨副總統參選人余湘今天帶領親民黨不分區立委提名人，赴中選會辦理登記。余湘說，親民黨不分區名單是萬中選一；這份名單不是郭家軍、不是宋家軍，是中華民國生力軍。

余湘下午帶領著親民黨不分區立委提名人李鴻鈞、陳怡潔、張碩文等人，到中選會辦理登記。

余湘受訪先談起了擔任副手後的心情調適，她表示，一直都是平常心；不敢說治國如烹小鮮，但治國跟治理公司是一樣，她過去在治理公司有很不錯的成績，應可提供總統，一些治理國家的看法。

對於親民黨的不分區名單，親民黨對不分區立委非常看重，可以看得出來，不分區名單是萬中選一。她也對這份名單抱持著很高的信心，因為親民黨不是為了政黨利益或個人利益，真的就是為國舉才，經得起社會考驗，「這份名單不是郭家軍、不是宋家軍，我們是中華民國生力軍」。

鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤，以及永齡基金會副執行長蔡沁瑜在這次全都進入親民黨不分區名單中，但今天兩人皆未出席登記。余湘表示，因為大家合作分進合擊，今天沒有特別請郭家軍來陪。

對於親民黨是否會在2024年提名鴻海創辦人郭台銘選總統，余湘對此表示，以後的事現在都說不準，明天的事現在都未必說得準，如果這次衝破5%的得票率，就不能辜負選民託付，會很慎重的運用，不是私相授受，要給誰就給誰。

台灣團結聯盟提名今天也由黨主席劉一德帶隊，前往中選會辦理登記。劉一德呼籲，總統選舉，支持總統蔡英文連任；立委選舉，政黨票投給台聯。

台聯不分區名單，排名依序是萬芳醫院精神科主治醫師潘建志、台聯組織部主任周倪安、劉一德、新北市北新國小英語教師蔡以新、台聯文宣部主任潘厚勳、台聯社運部主任歐陽瑞蓮、台灣國會透明化促進協會理事長高基讚等7人。（編輯：蘇龍麒）1081121