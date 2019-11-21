陳菊輔選呂孫綾 盼多衝刺讓民調贏多一點

（中央社記者王鴻國新北21日電）總統府秘書長陳菊今天下午到淡水幫立委參選人呂孫綾助選時表示，呂孫綾的民調領先其他參選人，但贏得太少，因此未來50多天要多衝刺，民調贏多一點，選情才會穩。

陳菊今天冒雨到淡水輔選呂孫綾，首先到福佑宮上香並在致詞透露淡水選情緊繃，她表示，他每週都有看民調，很了解新北市每一個參選人的選情，根據昨天在黨中央發布的民調，呂孫綾的民調是領先其他參選人，但缺點是贏得太少。

她表示，呂孫綾年輕又很努力打拚，是民進黨裁培的新世代，因此，黨主席卓榮泰要讓她幫忙加油，因為呂孫綾要贏得更多，選情才會穩。

此外，陳菊也籲大家支持總統蔡英文，因為蔡總統要顧台灣主權及安全，還要顧自由民主及經濟發展，這雖是蔡總統的歷史責任及重擔，但仍籲大家做蔡總統後盾，挺蔡總統顧台灣，挺呂孫綾顧新北。

呂孫綾表示，新北第一選區選區大，但承蒙黨於4年前提拔，她才有參政機會為地方服務，雖然民調稍微贏了一點，但她會繼續加油打拚。

至於媒體詢問台灣民眾黨主席柯文哲批評台獨、新潮流，以及前總統陳水扁是否列一邊一國黨不分區立委名單等問題，陳菊都表示不作評論。（編輯：李錫璋）1081121