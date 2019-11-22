前縣長陳福海完成登記 金門立委選戰10人角逐

前金門縣長陳福海（右）22日赴選委會完成立委參選登記，以無黨籍身分投入選戰。他表示，金門需要有經驗和智慧來扮演和中央交朋友的人，他可以勝任這個角色。中央社記者黃慧敏攝 108年11月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）前金門縣長陳福海今天完成第10屆立委選舉登記，他表示，金門需要有經驗和智慧扮演金門鄉親和中央交朋友的角色，而且他相信陳氏宗親不會分裂，宗親會應推荐人才為金門做事。

陳福海完成登記後，總計有10人完成第10屆立委選舉金門選舉區登記。

今天最後一天登記，同是無黨籍的前縣議員陳滄江與陳福海先後抵達縣政府登記會場。但陳滄江堅持禮讓前縣長，先讓陳福海登記，但最後還是由陳滄江先行登記。

陳福海投入選戰，在地方引起震撼。陳福海受訪坦言去年縣長選舉失敗後「走不出來」，經過一年的沉澱反省，有感於現在兩岸處於關鍵時刻，需要有經驗和智慧的人扮演金門所有鄉親和中央交朋友的角色，以他過去擔任立委的經驗可以勝任這個角色。

陳滄江稍早完成登記，他表示，年初立委補選失利後，宣布退出政壇，很後悔當初冒然說這樣的話，愧對鄉親。他說，個人毀譽事小，但鄉親委託與金門未來發展事大，經過連日天人交戰，他選擇承擔，繼續為這塊土地打拚。

第10屆立委選舉登記今天截止，金門共有10名參選人完成登記，包括台灣基進黨洪正、金門高粱黨洪志恒、中國國民黨陳玉珍、無黨籍洪和成、無黨籍林志錦、陳福海、陳滄江，中國生產黨盧月香、中華新住民黨許丕肯、中華統一促進黨程耀德。

金門立委選情以陳福海、陳玉珍和陳滄江較被看好，形成「三陳」鼎立局面。陳福海認為，陳氏宗親不會分裂，宗親會應推荐人才為金門做事。（編輯：謝雅竹）1081122