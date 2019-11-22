吳釗燮：援助落空 中國對台灣原邦交國輸出腐敗

（中央社台北22日電）外交部長吳釗燮今天表示，在兩岸爭取外交承認的拉鋸戰中，中國對那些背棄台灣並轉而與他們建交的國家，並未履行86億美元的援助承諾，只是對這些國家「輸出貪腐」。

吳釗燮指出，中國對台灣的若干原邦交國作出了總額達86億美元的「不實」援助承諾，相關項目包括興建海港和高速公路等。

他說：「中國在吸引台灣的邦交國和他們建交的時候，做了很大金額的承諾，但沒有兌現。」

吳釗燮表示：「我們一直告訴友邦，不要以為僅憑這些不實承諾，你們就能大大獲利。」他列舉中國失信於台灣原邦交國的例子，這些國家包括多明尼加、聖多美和普林西比、布吉納法索與薩爾瓦多。

他說，中國對這些國家輸出的是「腐敗與威權政治」，並且「把金錢直接放在一些腐敗政客的口袋裡」。

吳釗燮指出，中國承諾落空的原因「或者在於他們的能力有限，或者是說，他們根本就沒有意願去兌現承諾，這對於我們的邦交國可能是個提醒」。

台灣目前還有15個邦交國，許多是中美洲與太平洋地區比較不發達的小國家，比如貝里斯與諾魯。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1081122