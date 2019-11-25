藍營質疑涉入王立強案 外交部：惡意栽贓

（中央社記者游凱翔、顧荃台北25日電）國民黨副秘書長蔡正元今天質疑，外交部政次徐斯儉出現在王立強專訪新聞畫面中，外交部是否以秘密預算去收買並製作影片。外交部則駁斥特定政治人物惡意栽贓，對於此類顯然出於選舉政治動機、昧於事實的謬論，深感遺憾。

自稱是中國間諜的王立強接受澳洲媒體訪問，表示在香港、台灣和澳洲從事滲透，並企圖干預選舉。蔡正元上午接受「台北流行廣播電台」專訪，主持人邱明玉詢問有關王立強的議題，他質疑徐斯儉出現在澳媒專訪的畫面中，外交部是否以秘密預算去收買並製作這部影片。

蔡正元並建議，蔡總統應該給予王立強政治庇護，並來台灣協助破獲共諜網。

對此，外交部透過新聞稿表示，徐斯儉今年10月28日上午接受澳洲媒體Nine傳媒專訪，說明台灣在太平洋的邦交情勢與中國銳實力議題；訪談當中並未觸及王立強案，而是對於中國在太平洋地區侵略性的擴張作為，以及在國際間對台灣的外交打壓進行整體性的論述。

外交部表示，澳洲媒體是在事後剪製時，配合11月22日發生的王立強案等時事議題，連貫剪輯後於11月24日播出。

外交部指出，若干政治人物不明究理，無視國際媒體專訪的事先安排與事後剪輯均需經多個月籌備，蓄意本末倒置，不僅在個人臉書惡意栽贓外交部政務次長，更企圖抹黑政府事先知情共諜案等。

外交部說，對於此類顯然出於選舉政治動機、昧於事實、邏輯混亂的謬論，外交部深感遺憾，也籲請相關人士自重，應以台灣整體國家安全為己念，屏棄特定政黨的偏見、猜忌與狹隘眼光。外交部也慎重呼籲各界，在擅自對外發表有關外交專業議題之前，歡迎先與外交部聯繫與求證。

此外，針對退將吳斯懷列入國民黨不分區名單的爭議，蔡正元表示，每個黨都有每個黨的難處，軍系代表大部分都是由軍方大老做決定，剛好其他人的軍階都比吳斯懷低，而軍中又特別注重倫理，因此黨主席吳敦義只能尊重軍方討論協商的決定。

蔡正元認為，將吳斯懷曾赴中國的的言行放大解釋成親共、背叛台灣是有點過度，這樣的說法已經喪失理性判斷的能力，這並非一個正常社會該有的言行。（編輯：郭萍英）1081125