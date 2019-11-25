更多編輯台推薦新聞：
測不到病毒即無傳染力 愛滋感染者自然懷孕生產
生活

測不到病毒即無傳染力 愛滋感染者自然懷孕生產

圖輯／香港區議會選舉這一天 鏡頭銘記民主之役
兩岸

圖輯／香港區議會選舉這一天 鏡頭銘記民主之役

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外媒爆共諜案 國民黨：政府應儘快查明真相

最新更新：2019/11/25 17:58

（中央社記者王承中台北25日電）澳洲媒體披露中國間諜欲干預台灣選舉，前軍情局副局長翁衍慶今天表示，這是一個為了尋求政治庇護製造的假案。國民黨呼籲，民進黨如果認為此案是重大國安事件，應立刻查清楚，否則又是像過去常用的選舉奧步。

自稱是中國間諜的王立強接受澳洲媒體訪問，表示在香港、台灣和澳洲從事滲透，並企圖干預選舉。

國民黨文傳會副主委歐陽龍、國民黨台北市議員王鴻薇、國民黨不分區立委被提名人陳以信上午召開「蔡政府勿當放羊小孩，儘快查明共諜案真相」記者會，邀請從事情報工作35年的翁衍慶與會。

翁衍慶表示，根據他的專業，可以很肯定判斷，這是一個為了尋求政治庇護製造的假案。很多大陸出來的人民，為了取得國外拘留身分，都很踴躍參與民主運動，只為了拍一張照，向當地政府證明若回到大陸會受到迫害，所以要申請政治庇護，但都是假的。

翁衍慶點出王立強的疑點，包括外派任務一定是單一，不可能同時做香港與台灣工作；情報工作多是單線領導，不可能向兩個上司負責等。他認為，王立強不可能是核心情報員，最多僅是外圍人員，不可能執行重大工作，他判斷王立強連擔任外圍人員都不夠格。

他說：「我很愛國，沒有去過大陸，我非常愛台灣、愛這個國家，我不希望因為海外一個假的事情造成社會的紛亂。」

王鴻薇表示，政府應該在最短時間內將相關疑點向民眾說清楚，而不是做選舉操作。（編輯：謝佳珍）1081125

延伸閱讀
王立強接受澳洲節目專訪 重申參與滲透[影]中國疑似間諜案 國安局：持續向國際友方查證

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報