外媒爆共諜案 國民黨：政府應儘快查明真相

（中央社記者王承中台北25日電）澳洲媒體披露中國間諜欲干預台灣選舉，前軍情局副局長翁衍慶今天表示，這是一個為了尋求政治庇護製造的假案。國民黨呼籲，民進黨如果認為此案是重大國安事件，應立刻查清楚，否則又是像過去常用的選舉奧步。

自稱是中國間諜的王立強接受澳洲媒體訪問，表示在香港、台灣和澳洲從事滲透，並企圖干預選舉。

國民黨文傳會副主委歐陽龍、國民黨台北市議員王鴻薇、國民黨不分區立委被提名人陳以信上午召開「蔡政府勿當放羊小孩，儘快查明共諜案真相」記者會，邀請從事情報工作35年的翁衍慶與會。

翁衍慶表示，根據他的專業，可以很肯定判斷，這是一個為了尋求政治庇護製造的假案。很多大陸出來的人民，為了取得國外拘留身分，都很踴躍參與民主運動，只為了拍一張照，向當地政府證明若回到大陸會受到迫害，所以要申請政治庇護，但都是假的。

翁衍慶點出王立強的疑點，包括外派任務一定是單一，不可能同時做香港與台灣工作；情報工作多是單線領導，不可能向兩個上司負責等。他認為，王立強不可能是核心情報員，最多僅是外圍人員，不可能執行重大工作，他判斷王立強連擔任外圍人員都不夠格。

他說：「我很愛國，沒有去過大陸，我非常愛台灣、愛這個國家，我不希望因為海外一個假的事情造成社會的紛亂。」

王鴻薇表示，政府應該在最短時間內將相關疑點向民眾說清楚，而不是做選舉操作。（編輯：謝佳珍）1081125