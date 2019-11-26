張善政成立副總統競辦 周錫瑋任執行長

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨副總統參選人張善政今天成立副總統競選辦公室，下設國政顧問團、辦公室作業小組及國政選戰中心，並邀請前台北縣長周錫瑋擔任中心執行長，未來將與國民黨總統參選人韓國瑜競辦分進合擊，發揮最大戰力。

張善政、周錫瑋、前行政院副院長杜紫軍上午召開記者會，宣布成立副總統競選辦公室，除了原有的國政顧問團外，新設立國政選戰中心，由周錫瑋擔任執行長，還有副總統競選辦公室作業小組，由資深媒體人張樹森擔任主任，國政顧問團發言人黃曼昕兼任副總統競辦發言人。

張善政表示，競選辦公室成立，將與國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室分進合擊，國政選戰中心、國政顧問團、副總統競選辦公室作業小組將成為「三支艦隊」，發揮強大戰力，協助他跟韓國瑜航向勝利。

張善政指出，他打選戰的主軸還是以國政顧問為主，端出牛肉，透過座談、造勢、宣傳等各種管道，宣揚國政理念。周錫瑋擔任韓國瑜競選總部副總幹事，並與國民黨中央熟稔，可以讓三方緊密連結，不會有溝通上的問題。

周錫瑋表示，他的工作就是擔任國民黨、韓國瑜、張善政所有競選事務的溝通窗口，他可以充分扮演潤滑劑角色，希望結合所有力量，發揮最大戰力。在國政方面，也希望能夠以接地氣方式搭起平台，協助張善政在地方上相關事務。

杜紫軍指出，近期國政顧問團會把未來施政的重點，透過適當方式讓全國民眾知道，若韓國瑜、張善政能順利當選，所有人員跟工作都已經準備好了，200多位的國政顧問團成員將成為未來主力之一，目前所研擬的政見也都會成為施政重要依據。

媒體詢問未來會如何輔選，張善政表示，他不會在台上聲嘶力竭，他的輔選比較理性，以座談方式進行深層溝通，未來也會跟青年、科技界、學術界等不同族群進行各種深度溝通，不是上台喊個5分鐘就下來。（編輯：林淑媛）1081126