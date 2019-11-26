間諜案 賴清德：不要否定中國想併吞台灣事實

民進黨副總統參選人賴清德（中排右3）26日到屏東，為民進黨立委參選人鍾佳濱（中排右4）站台，在屏北鄉鎮廟宇開講。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）中國叛逃人士王立強遭懷疑是否為真間諜，民主進步黨副總統參選人賴清德今天說，長期以來中國利用間諜滲透台灣是事實，不必因一個個案而否定中國長期以來想併吞台灣的事實。

賴清德上午到屏東縣為民進黨立法委員參選人鍾佳濱站台並接受媒體聯訪表示，奉勸中國國民黨總統參選人韓國瑜和國民黨不必站在中國立場，一味指控王立強一定是詐騙，這種說法是中國體制內單位釋放的消息。

至於韓國瑜昨天指「中共連香港選舉都控制不了，如何控制台灣選舉？」賴清德說，中國也必然想影響香港選舉，但民心向背很清楚。

他說，送中條例不得民心，香港爭取自由、民主與人權遭遇中國壓制，及香港政府作為不符民意，年輕人與香港民眾站出來，才會有人民聲音。

賴清德表示，中國當然想像影響香港一樣影響台灣選舉，大家更應在總統選舉支持守護台灣的總統蔡英文，及站在台灣本土立場的民進黨立委參選人，一如香港泛民主陣營獲壓倒性勝利。

香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親中建制派大敗，等同向中國「投下不信任票」。（編輯：李明宗）1081126

民進黨副總統參選人賴清德（前排中）26日到屏東，為民進黨立委參選人鍾佳濱（前排左2）站台，懇請屏東鄉親支持鍾佳濱。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月26日