不分區名單遭疑影響選情 吳敦義：不是這樣子

（中央社記者王承中台北26日電）不分區立委名單惹議疑重挫國民黨選情，國民黨主席吳敦義今天連講兩次「不是這樣子」。對於立委選情是否被民進黨超越。吳敦義則說，「是，要努力，一定要力爭上游」。

國民黨不分區名單惹議，前新北市長朱立倫今天表示，自己到各地輔選時，區域立委都說重創選情至少5%到10%，除了各地區域立委及國民黨總統參選人韓國瑜要更努力外，包括黨提名的不分區人選也要勇敢站出來，為黨及自己辯護，因為社會質疑造成國民黨的選情重創，這是不容否認的事實。

吳敦義下午出席由台北市勞工總會舉行的韓國瑜競選總統暨黨籍立委勞工後援會成立大會，對於立委選情似乎被民進黨超越，吳敦義在會前受訪時也坦言，「是，我們要努力，有時候高一點、有時候低一點，一定要力爭上游」。

媒體詢問，是否因不分區名單重挫選情，吳敦義連講兩次「不是這樣子」，但並未多作表示，隨即上台致詞。

吳敦義在離去前對追問的媒體表示，不分區名單非常透明，過程通通是由審查委員小組，兩度中常會，以及中央委員全體會議通過，公開透明。

對於前花蓮縣長傅崐萁參選花蓮縣立委，媒體追問吳敦義是否擔心花蓮的選情，以及是否有跟傅崐萁聯繫等，但吳敦義並未回應，隨即在隨扈的簇擁下離開。

近期吳敦義因為不分區名單遭到黨內非議，與會的台北市勞工總會理事長古明禾也主動送暖，在致詞中表示，「總統蔡英文說勞工是最軟的那根肋骨，我們則是吳敦義最溫暖那一顆心」，所以自動舉辦這場後援會，為國民黨支持加油。

另外，台北市勞工總會在舉行的韓國瑜競選總統暨黨籍立委勞工後援會成立大會前，舉行會員代表大會，台北市勞動局長、民眾黨不分區立委參選人賴香伶也到場致意，但在會員大會結束後隨即離去，並未與吳敦義碰到面。（編輯：林孟汝）1081126