美義國會議員訪問團 呼籲台灣捍衛民主

（中央社記者林行健台北26日電）來自美國和義大利的國會議員訪問團今天呼籲台灣以香港為借鏡，堅定捍衛民主價值。美國聯邦眾議員佛羅瑞斯（Bill Flores）說：「我們和台灣人民站在一起，以確保台灣人民可以保留民主價值。」

義大利國會參議員錢益友（Gian Marco Centinaio）率領的訪問團，以及美國聯邦眾議員佛羅瑞斯（Bill Flores）、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）分別於21、22日抵台訪問。

今天在離台前的聯合記者會上，佛羅瑞斯表示，此行聚焦台美關係、人權、國家安全、區域安全、海洋自由、貿易與文化議題，以及自由與公正的選舉。

佛羅瑞斯說，自由國家的人民都有同樣的渴望，那就是相信人權和民主，「我們和台灣人民站在一起，以確保台灣人民可以保留民主價值。」

台灣將於明年1月舉行總統、副總統及立法委員選舉，佛羅瑞斯指出，全球選舉都面臨著與日俱增的威脅，他並援引日前在澳洲投誠、自稱中國間諜的王立強的說詞，聲稱已預見到台灣的選舉將會持續被干預。

佛羅瑞斯強調：「我們相信全球民主國家必須確保選舉自由且公正，不受干擾。我們必須對抗所有透過散播假新聞或類似作為的嘗試，我們必須共同阻止這樣的事情發生在任何民主國家。」

他表示，看到香港和台灣的青年對捍衛民主、自由的投入，感到欣慰。

關於美國國會通過、已送交總統川普的「香港人權與民主法案」，佛羅瑞斯認為，川普若對簽字有所顧慮，可能是基於美國與中國之間的貿易談判。但他強調，貿易固然重要，民主、自由與人權更加重要，希望川普簽署，「若川普否決這項法案，國會將嘗試推翻他的否決。」

曾任義大利農業暨觀光部長的錢益友則形容台灣正處於關鍵性、歷史性的時刻，他說，未來台灣將舉行選舉，希望民主自由的價值可以繼續堅持。

錢益友並說，這幾天在台灣聽到「今日香港、明日台灣」的說法，這就是為什麼義大利訪團要與美國眾議員在台北開記者會的原因，「我們要傳遞的最重要訊息是，自由與民主不容打折。」

他也提到，台灣不應被排除在國際參與之外，沒有任何國家的基本人權可以受到其他國家的限制，特別是在氣候變遷和衛生議題方面，他特別強調義大利對台灣國際參與的支持。（編輯：謝佳珍）1081126