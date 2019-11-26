蔡總統：只有民進黨欠余天 他沒欠民進黨

總統蔡英文（左2）、民進黨副總統參選人賴清德（右2）、前行政院長游錫堃（左）26日晚間在新北市三重區出席「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」，為立委參選人余天（右）站台，眾人向選民揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日

（中央社記者葉素萍、游凱翔新北26日電）民進黨新北市三重立委余天拚連任，總統蔡英文今晚為余天站台，她說，三重是最關鍵、她最在意的一席，拜託三重鄉親讓余天連任，「只有民進黨欠他、他沒欠民進黨。」

新北第3選區（三重區）被民進黨視為民主聖地，長久以來就是綠營票倉；現任三重立委余天從歌壇轉政壇，一直是選戰常勝軍，甚至力抗「韓流」贏得立委補選。

余天尋求連任遭遇同黨新北市議員李余典女兒李旻蔚代表台灣民眾黨爭食票源，以及深耕基層的對手李翁月娥，是一場硬仗。

總統蔡英文、副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰等黨內要角今晚齊聚，為余天拉抬，人潮擠爆三重晚會現場。

蔡總統提到，今天大家都在這裡替余天加油，因為余天這席是這次選戰最關鍵、她最在意的一席；三重向來是最挺民進黨的地方，她拜託大家，這次一定要讓余天連任。

「只有民進黨欠他、他沒欠民進黨」，蔡總統說，她從2008年擔任民進黨主席，民進黨從低潮走出來，余天都一路相陪，2008年在民進黨最艱困的時候，她感謝余天守住三重一席；之後，民進黨一步步重回執政，過程中，余天一直與大家在一起，每一場選舉、每個關鍵時刻都有余天的身影，他助選「唱一首歌，比我們演講10分鐘還受歡迎。」

蔡總統說，每次選舉場，她聽余天唱歌都好感動，今年初立委補選，是民進黨最困難時，那次補選若連三重都守不住，民進黨就沒有像今天這樣還可以再站起來，那次也是余天拔刀相助站出來，三重的鄉親拔刀相助讓民進黨再次守住了三重。

她說，這次選舉，她最在意的是余天，請大家讓余天連任，「我會非常感謝，三重我一定會特別、特別常常來、常常照顧。」

另外，蔡總統也提到，選舉剩46天，「有人說穩穩啦！但是選舉沒有穩穩啦！票沒有投出來，沒有穩穩啦！」

她呼籲大家，一定要去投票。蔡總統說，這次香港是有史以來最高的投票率，民主人士得的席次最多；香港人很大聲地向世界說香港人要民主，明年台灣的選舉也是，希望所有人都去投票，展現決心，保護國家，顧主權，保護自由民主，全世界都在看台灣人要怎麼投票。

蔡總統說，台灣每個人都有責任去投票，讓全世界都知道，台灣人要顧主權、顧民主、顧自由，這是這代台灣人要做的事，要讓每一代的台灣人都有主權、自由與民主，再給蔡英文4年，國家會更安全，主權一定顧牢牢。

蔡總統大聲疾呼，台下支持者也熱情回應說「我相信妳！」蔡總統笑逐顏開回應「你相信我，好！多謝你！」

晚會最後，余天率領全場唱自己的歌曲「咱攏坐著同隻船」，蔡總統與賴清德、游錫堃、卓榮泰用掌聲替余天打氣。（編輯：謝佳珍）1081126

總統蔡英文（前）26日晚間在新北市三重區出席「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」，蔡總統致詞時細數政績，並提出多項政見，向選民拉票。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日

「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」26日晚間在新北市三重區舉行，總統蔡英文（中）、民進黨副總統參選人賴清德（左2）、前行政院長游錫堃（左）、民進黨主席卓榮泰（右）、立委參選人余天（右2）等，一同振臂高喊當選口號。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日

尋求連任的民進黨立委參選人余天（前排右2）26日晚上在三重舉辦造勢晚會，總統蔡英文（前排中）、黨主席卓榮泰（前排右1）等人到場力挺，展現團結氣勢。中央社記者游凱翔攝 108年11月26日